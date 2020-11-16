Олимпиаду в Токио больше не будут переносить, несмотря на пандемию

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год, пройдут в назначенное время, несмотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией. Об этом в понедельник, 16 ноября договорились на встрече в Токио премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Он пообещал, что МОК приложит все усилия, чтобы обеспечить вакцинацию спортсменов, "если к тому времени вакцина будет доступна". Бах также подчеркнул, что спортивный праздник может стать "светом в конце туннеля" и символом солидарности в борьбе с коронавирусом. Премьер-министр Японии в свою очередь заявил, что он полон решимости провести летние игры как "доказательство того, что человечество победило вирус".



Решение о переносе Олимпиады было принято в конце марта после того, как олимпийские комитеты нескольких стран призвали МОК отложить проведение Игр в связи с пандемией коронавируса. Олимпийский огонь, который уже был доставлен в Японию, тогда решили оставить в стране как "маяк надежды" для мира, замершего от ужаса перед болезнью.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в этом году с 24 июля по 9 августа. Их перенесли на лето 2021 года. Однако Олимпиада сохранит прежнее название "Токио-2020", в первую очередь по финансовым соображениям.