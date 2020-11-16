Год с ковидом. Почему несостоятельны российские меры борьбы с эпидемией

Почему в Китае борьба с коронавирусом на порядок эффективнее, чем в России, кто не переживет испорченные новогодние праздники и надо ли бояться сесть в тюрьму за криптовалюты? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Новой коронавирусной инфекции, которая получила название COVID-19, на этой неделе исполняется ровно год со дня ее официального выявления. 17 ноября 2019 года в Китае госпитализировали 55-летнего жителя провинции Хубэй с неизвестным штаммом коронавируса. Однако тревогу в больнице города Уханя – а именно он стал эпицентром распространения новой болезни – забили только 27 декабря. А уже в январе выявили первые случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая.

Полная видеоверсия программы:

Власти КНР и ряда других азиатских стран предприняли беспрецедентные карантинные меры для того, чтобы остановить распространение эпидемии. 23 января закрылся на строжайший карантин Ухань. Промышленность, транспорт, сфера услуг – все встало. Перемещения и контакты всех, кто находился на территории КНР, отслеживали. Всех, кто так или иначе контактировал с заболевшими, отправляли на строгую самоизоляцию. Строгие меры сработали. Они оказались эффективными как с точки зрения спасения человеческих жизней, так и с точки зрения экономики. Всего в Китае на сегодняшний день, по официальным данным (которые, правда, в свое время ставились под сомнение), заразились 90 с небольшим тысяч человек, умерли менее 5 тысяч.

В России, где население почти в 10 раз меньше, число заболевших приближается к 2 миллионам, а количество смертей зависит от того, кто и как считает. В прошлой программе я говорил о кратном расхождении данных Росстата и оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Но как ни считай, разница в количестве жертв с Китаем будет исчисляться десятками тысяч.

Благодаря эффективным мерам, направленным на поддержку бизнеса и населения, а также на сохранение занятости, КНР, по всем прогнозам, станет единственной страной в мире, где экономика по итогам года вырастет. Строгий, но относительно недолгий китайский карантин разительно отличается от "отрезания хвоста по кусочкам" – изматывающих как ноющий зуб, но малоэффективных мер, взятых на вооружение российскими региональными властями.

Там руководители государства несут ответственность перед своими народами

Самоустранившийся от принятия решений президент Владимир Путин практически с самого начала отдал борьбу с коронавирусом на откуп правительству и руководству российских регионов. Однако ответственность и за экономическую депрессию, и за десятки тысяч умерших россиян лежит именно на нем – таков удел авторитарных правителей. И тот факт, что в большинстве европейских стран, не говоря уже про США, дела обстоят еще хуже, чем в России, ничего не меняет. Там руководители государства несут ответственность перед своими народами. И эти народы могут демократическим путем отстранить от власти тех, кто, по их мнению, не справляется. Прошедшие две недели назад американские выборы – лучший тому пример.

Тем временем с 13 ноября мэрия Москвы ввела новые ограничения. Разумеется, все меры связаны с продолжающимся ростом числа новых случаев коронавируса. Причем, что самое неприятное, действовать введенные ограничения будут до 15 января, то есть все новогодние праздники. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил это заботой о бизнесе, которому, дескать, не придется нести дополнительных расходов из-за внезапной отмены концертов и других праздничных мероприятий. Логика странная, если учесть, что и театральный сезон, и концертный график планируются сильно заранее, а билеты на большинство декабрьских и январских представлений давно проданы.

Но вернемся к самим ограничениям.

Студентов московских вузов и колледжей вслед за школьниками 6–11-х классов перевели на дистанционное обучение. Федеральным и частным учебным заведениям рекомендовано сделать то же самое. В любом случае, льготные транспортные карты студентам заблокировали. Это не значит, что общественным транспортом они или люди старше 65 лет, которым рекомендовано сидеть по домам, пользоваться не могут. Просто теперь им всем придется оплачивать полную стоимость поездок.

Никаких рождественских ярмарок, балаганов и прочих организованных мэрией народных гуляний в этом году не будет. Дети останутся без Кремлевской и прочих елок с представлениями и подарками. Взрослым ненамного легче. В Москве и еще целом ряде регионов рестораны, бары, ночные клубы и прочие увеселительные заведения теперь открыты для гостей только с 6 утра до 11 вечера. Новогодние корпоративы проводить можно, но тоже только до 11 вечера, и присутствовать на них должно не более 50 человек. Разумеется, даже на корпоративах никто не отменял обязательного ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Систему входа только после регистрации при помощи QR-кода столичные власти рекомендовали распространить вообще на весь общепит и всю торговлю. Федеральные музеи закрыты полностью. Театры, кинотеатры и концертные залы вместо прежней половины должны заполняться не более чем на четверть. О том, как новые ограничения восприняли владельцы московских клубов и ресторанов, в сюжете Анастасии Тищенко:

Говорить об эффективности принимаемых в столице мер – ни тех, что ввели сейчас, ни тех, что были весной, – не приходится. Как минимум до тех пор, пока без ограничений работает метро, которым ежедневно пользуются миллионы москвичей и в котором ни о какой социальной дистанции и мечтать не приходится.

Локдауна-то нет, так что выживайте как хотите

Но во всех этих московском, петербургском, подмосковном и прочих "карантинах без локдауна" есть своя иезуитская логика. Формально ведь никто ничего не закрывает. Ночные клубы ведь могут работать, хотя и не ночью. И театры тоже никто не закрывает. Ставьте пьесы, радуйте зрителей, только зал больше чем на четверть заполнять нельзя. А тот факт, что заполненный на четверть зал не сможет окупать деятельность театра, не говоря уже о том, что совершенно непонятно, что делать с людьми, купившими билеты, когда зал можно было заполнять наполовину, – это вовсе не повод для выделения экстренной помощи. Локдауна-то нет, так что выживайте как хотите.

Уже отменяются книжные ярмарки и фестивали. Не состоится в этом году главная книжная ярмарка – Non/fiction. О переносе объявили и организаторы фестиваля документального кино Артдокфест. Его президент Виталий Манский рассказал моей коллеге Алене Вершининой, что перенос для его команды равен фактически проведению двух фестивалей:

Справедливости ради следует сказать, что федеральное правительство продлило на три месяца – до конца января – налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Но каникулы – это вовсе не освобождение от уплаты налогов. Те компании, которые доживут до февраля, столкнутся с тем, что им придется не только перечислять текущие платежи, но и постепенно погашать долги, накопившиеся за 2020 год. И чем дольше эти долги копятся, тем труднее будет их погашать.

Не сказать чтобы у Министерства финансов были какие-то проблемы с деньгами. Фонд национального благосостояния по-прежнему в статусе неприкосновенной "священной коровы", но по наращиванию госдолга ведомство Антона Силуанова досрочно перевыполнило и квартальный, и годовой план.

Всего в этом году планировали разместить облигаций на 5 триллионов, а Минфин уже на прошлой неделе привлек на 243 миллиарда рублей больше. Достаточно было повысить доходность, и российские банки стали с удовольствием пользоваться беспроигрышной схемой: занимать у ЦБ и под более высокие проценты кредитовать Минфин. Останавливать этот процесс явно не собираются, заимствования до конца года продолжатся. Так что у крупных банков, имеющих доступ к дешевым деньгам Банка России, будет еще больше возможностей заработать.

Однако вся эта бурная активность ни к реальному сектору российской экономики, ни к загибающемуся малому и среднему бизнесу, который кормит 15 с лишним миллионов работников и их семьи, никакого отношения не имеет. К ним имеет отношение постоянное ужесточение контроля со стороны Минфина и налоговых органов за всеми средствами российского бизнеса и населения.

Спектр наказаний за непредоставление сведений о таких операциях или предоставление заведомо ложных данных довольно широк

На прошлой неделе стало известно о поправках к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, которые подготовил Минфин. Они предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. И грозит оно тем, кто дважды за три года не отчитается перед налоговой об операциях с криптовалютами. Правда, речь идет о сумме, эквивалентной 45 миллионам рублей и выше. Это максимальное наказание. Порог, за которым в принципе наступает уголовная ответственность в три раза ниже, – операции на общую сумму 15 миллионов рублей за те же самые три года. А вообще спектр наказаний за непредоставление сведений о таких операциях или предоставление заведомо ложных данных довольно широк. От штрафов на 100–300 тысяч рублей до полугодового ареста или двухлетних принудительных работ с запретом занимать определенные должности и заниматься определенными видами деятельности.

Другие поправки к российскому законодательству, которые тоже подготовил все тот же Минфин, обязывают россиян отчитываться перед налоговыми органами об операциях с криптовалютами и остатками на криптокошельках, если сумма таких остатков или годовой оборот превышает 600 тысяч рублей. Кроме того, криптообменники и майнеры должны отправлять всю информацию об операциях с цифровыми валютами в Росфинмониторинг.

Нынешняя инициатива Минфина является еще одной попыткой блокировать деятельность и ФБК, и региональных штабов

Все это подается под соусом борьбы с отмыванием денег и как необходимый шаг на пути легализации оборота криптовалют в России. Однако мне лично совершенно непонятно, каким образом Минфин и правоохранительные органы намерены добиваться выполнения закона, если он будет принят. Даже доказать принадлежность того или иного криптокошелька весьма проблематично. По крайней мере в случаях, когда на этот криптокошелек не собираются средства на реализацию какого-то коммерческого, благотворительного или общественно значимого проекта. Но даже доказав, что у того или иного гражданина завалялась пара-тройка биткоинов, получить к ним доступ без активного содействия владельца практически невозможно.

Наряду с попытками российского государства ужесточить контроль за оборотом криптовалют растет их доступность. В наших программах я не раз обращал внимание на то, что главным "узким местом" в этой сфере является перевод денег на криптовалютные биржи или в криптообменники и обратно. Для этого многие используют условно анонимные цифровые банковские карты либо пользуются услугами платежных систем, которые не делятся данными пользователей с российскими фискальными органами. Однако только за последнее время появились новые способы покупки и продажи криптовалют, которые позволяют снизить издержки. Например, PayPal, как и обещали, открыли возможность покупать и продавать наиболее популярные криптовалюты на своей платформе.

Но в России пытаются законопатить все щели. На прошлой неделе группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". В соответствии с ними резиденты России будут обязаны отчитываться о валютных операциях с использованием электронных кошельков иностранных операторов. Порог, после которого отчитываться обязательно, тот же, что и в случае с криптовалютами, – 600 тысяч рублей в год. Правда, за нарушение не тюремные сроки, а пока только штрафы. Эту бы энергию, да в мирных целях.

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