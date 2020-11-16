ФСБ сообщила о террористической ячейке в воронежской колонии

ФСБ России сообщила о длительных тюремных сроках пятерым заключённым колонии номер 3 в Воронежской области, которые якобы являлись членами террористического сообщества.

Приговор вынес 13 ноября Западный окружной военный суд. Обвиняемые получили от 8 с половиной до 24 лет лишения свободы.

Их признали виновными по пяти статьям Уголовного кодекса. В спецслужбе отметили, что Руслан Бугаков, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов ранее были неоднократно судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления. Самого старшему из них – 49 лет, самому младшему – 31.

По данным следствия, обвиняемые вовлекали в террористическую деятельность заключенных, которые освобождались в 2019–2020 годах. Среди планов заговорщиков был подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже, другие теракты, покушения на курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, выпускники которой участвуют в боевых действиях в Сирии.

РИА "Новости" отмечает, что приговор вынесен в отношении бывших заключенных воронежской колонии. Позиция защиты не приводится.