Главу экофонда задержали во время охоты на краснокнижных баранов

На Алтае сотрудники ФСБ задержали участников охоты на особо охраняемой территории, на которой водятся занесённые в красную книгу горные бараны - архары. Среди задержанных оказался глава дирекции особо охраняемых территорий республики Эрмен Суркашев, а также неназванный бизнесмен из Москвы и местный житель, который известен в регионе, как организатор трофейных сафари. Об этом первыми сообщили пользователи группы "Подслушано в Кош-Агаче" в соцсети ВКонтакте.



В пресс-службе нацпарка "Сайлюгемский" информацию подтвердили, сообщив, что у охотников нашли огнестрельное оружие, а поймали их на расстоянии выстрела от стада архаров. На задержанных составили административные протоколы. Участники охоты заявили, что приехали стрелять в сибирского горного козла. В нацпарке утверждают, что козлы на этой территории давно не обитают, о чем хорошо известно местным жителям.

Эрмен Суркашев управляет экофондом "Аргут" в Горно-Алтайске с 2012 года. С мая 2020 года он также занимает пост гендиректора ООО "Алтайплемресурс" - компании занимающейся разведением пород крупного рогатого скота. Возглавляемая Суркашевым дирекция подчиняется Министерству природы республики Алтай.

В 2019 году Суркашев был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госсобрания Алтая от "Партии Роста".