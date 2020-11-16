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Главу экофонда задержали во время охоты на краснокнижных баранов

Архары или горные бараны

На Алтае сотрудники ФСБ задержали участников охоты на особо охраняемой территории, на которой водятся занесённые в красную книгу горные бараны - архары. Среди задержанных оказался глава дирекции особо охраняемых территорий республики Эрмен Суркашев, а также неназванный бизнесмен из Москвы и местный житель, который известен в регионе, как организатор трофейных сафари. Об этом первыми сообщили пользователи группы "Подслушано в Кош-Агаче" в соцсети ВКонтакте.

В пресс-службе нацпарка "Сайлюгемский" информацию подтвердили, сообщив, что у охотников нашли огнестрельное оружие, а поймали их на расстоянии выстрела от стада архаров. На задержанных составили административные протоколы. Участники охоты заявили, что приехали стрелять в сибирского горного козла. В нацпарке утверждают, что козлы на этой территории давно не обитают, о чем хорошо известно местным жителям.

  • Эрмен Суркашев управляет экофондом "Аргут" в Горно-Алтайске с 2012 года. С мая 2020 года он также занимает пост гендиректора ООО "Алтайплемресурс" - компании занимающейся разведением пород крупного рогатого скота. Возглавляемая Суркашевым дирекция подчиняется Министерству природы республики Алтай.
  • В 2019 году Суркашев был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госсобрания Алтая от "Партии Роста".

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