В московском медцентре погибли пять пациентов. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели пятерых пациентов частного московского медицинского центра. Ещё одному пациенту причинён вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Максимальное наказание по статье – десять лет лишения свободы.

На сайте СК указано, что к смерти пациентов привели действия персонала клиники, у которой не имелось лицензий на виды оказываемых услуг – в частности, на анестезиологию и реанимацию. Агентство "Интерфакс" сообщает, что медцентр уже лишён права на медицинскую и фармацевтическую деятельность в судебном порядке, однако решение суда ещё не вступило в законную силу.

Издание "Медиазона" в свою очередь отмечает, что данные о юридическом лице в иске по отзыву лицензии совпадают с реквизитами Центра комплексной медицины "West-клиник" на Мичуринском проспекте столицы.

На сайте организации говорится, что центр является "современным многопрофильным стационаром, который объединяет качественное медицинское сопровождение, комфорт и сервис", а "в штате клиники – только высококвалифицированные врачи, которые постоянно находятся в поисках лучших лечебных методик и бережно относятся к здоровью пациентов".