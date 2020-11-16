СК возобновил проверку исчезновения чеченца Салмана Тепсуркаева

Следственный комитет возобновил проверку заявления о похищении модератора чата телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. Как сообщает "Комитет против пыток", об этом стало известно из ответа суда в Грозном, куда правозащитники обратились с жалобой на бездействие следователя.

В документе из суда указано, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено 21 октября. По материалу проводится дополнительная проверка, о результатах которой юристы "Комитета против пыток" будут уведомлены.