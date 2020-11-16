СК возобновил проверку исчезновения чеченца Салмана Тепсуркаева

Следственный комитет возобновил проверку заявления о похищении модератора чата телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. Как сообщает "Комитет против пыток", об этом стало известно из ответа суда в Грозном, куда правозащитники обратились с жалобой на бездействие следователя.
В документе из суда указано, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено 21 октября. По материалу проводится дополнительная проверка, о результатах которой юристы "Комитета против пыток" будут уведомлены.
- Оппозиционный телеграм-канал 1ADAT публикует информацию о похищениях и задержаниях на территории Чечни, основываясь на данных источников в правоохранительных органах и структурах власти.
- Видеозапись сидящего на коленях голого чеченского юноши, который называет себя Салманом Тепсуркаевым, появилась в интернете 7 сентября и вызвала широкий резонанс. Молодой человек заявляет, что он – один из администраторов оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Называет его "грязной группой", в которой "делают позорные вещи". В конце записи Тепсуркаев говорит, что наказывает себя за неподобающее чеченцу поведение и передаёт эстафету другим администраторам. Где сейчас находится юноша, неизвестно.
- По данным издания "Кавказский узел", только в сентябре этого года в Чечне были похищены не менее 53 человек. В их числе супружеская пара и подросток. Журналисты предполагают, что их могли похитить для выявления данных о коллегах и единомышленниках Салмана Тепсуркаева.
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