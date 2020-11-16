Навальный подал в суд на Пескова за слова о его сотрудничестве с ЦРУ 

Алексей Навальный подал в Пресненский суд Москвы иск к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, сообщает издание "МБХ медиа" со ссылкой на картотеку суда и его официального представителя.
В иске Навальный указал, что 1 октября в материале ТАСС Песков "распространил о нём сведения, не соответствующие действительности", а также порочащие его "честь, достоинство и деловую репутацию". Оппозиционер требует опубликовать опровержение на официальном сайте Администрации президента в срок не позднее десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу.
1 октября Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Владимира Путина в покушении на оппозиционера инспирированы Центральным разведывательным управлением США. "Учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", – процитировало чиновника агентство ТАСС. Также пресс-секретарь президента России утверждал, что "это уже не первый раз, когда специалисты ЦРУ дают" Навальному "разные инструкции".
- Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен 20 августа – он потерял сознание в самолёте по пути из Томска в Москву. Навального госпитализировали в омскую больницу и ввели в искусственную кому. Спустя двое суток, после требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин. В сознание политик пришёл только спустя 19 дней.
- Российские врачи исключили версию о целенаправленном отравлении Навального, объяснив его состояние "нарушением обмена веществ". Немецкие же специалисты, а также несколько независимых европейских лабораторий нашли в организме политика следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок", который был использован при покушении на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Власти Великобритании подозревают в организации этого покушения российские спецслужбы.
- Запад требовал от Кремля расследовать обстоятельства отравления Навального. Российские следственные органы отказались возбуждать уголовное дело. После этого Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении лиц и организаций, которые, по их мнению, либо могут быть причастны к инциденту, либо не дают хода расследованию. Среди них – директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в филиале которого, как предполагается, проходила разработка вещества из группы "Новичок".
- Сам Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. Сейчас оппозиционер проходит в Германии курс реабилитации, после чего собирается вернуться на родину и продолжить политическую деятельность. В Кремле обвинения в причастности к отравлению Навального отрицают, считая произошедшее провокацией Запада.