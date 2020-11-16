Навальный подал в суд на Пескова за слова о его сотрудничестве с ЦРУ 

Алексей Навальный подал в Пресненский суд Москвы иск к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, сообщает издание "МБХ медиа" со ссылкой на картотеку суда и его официального представителя.

В иске Навальный указал, что 1 октября в материале ТАСС Песков "распространил о нём сведения, не соответствующие действительности", а также порочащие его "честь, достоинство и деловую репутацию". Оппозиционер требует опубликовать опровержение на официальном сайте Администрации президента в срок не позднее десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу.

1 октября Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Владимира Путина в покушении на оппозиционера инспирированы Центральным разведывательным управлением США. "Учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", – процитировало чиновника агентство ТАСС. Также пресс-секретарь президента России утверждал, что "это уже не первый раз, когда специалисты ЦРУ дают" Навальному "разные инструкции".