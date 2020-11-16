COVID-19: Новые ограничения в Швеции - нарушители получат тюремный срок

Власти Швеции объявили в понедельник о предстоящем запрете на общественные мероприятия с участием более восьми человек. Министры правительства призвали сограждан "поступать правильно".

Новые ограничения - часть Закона об общественном порядке, а не рекомендация, которых было немало в период борьбы против пандемии. Об этом пишет шведское издание The Local. Люди, которые нарушат новый запрет, могут быть лишены свободы на срок до шести месяцев. Новый закон вступает в силу 24 ноября и будет действовать четыре недели.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, выступая на пресс-конференции, заявил: "Дела обстоят всё хуже. Выполните свой долг и примите на себя ответственность, остановите распространение инфекции".

Вводимый запрет будет действовать в отношении концертов, представлений, спортивных соревнований, однако не затронет школы и рабочие места или частные мероприятия. По словам премьера, правительство не может регулировать все общественные собрания, но требует соблюдения новых мер при традиционных мероприятиях или занятиях. Премьер назвал вводимые меры новой общественной нормой для всего шведского общества. "Не посещайте тренажёрные залы, не посещайте библиотеки, не устраивайте торжественные обеды и вечеринки. Отмените их", заявил глава правительства.