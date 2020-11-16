Продолжительность здоровой жизни в России упала ниже 60 лет

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего жителя России составляет на данный момент 58,9 года, сообщает издание Znak.com со ссылкой на письмо Министерство труда, разосланное губернаторам регионов.

Самая низкий показатель, менее 44 лет, в Ненецком автономном округе, самый высокий, больше 68 лет - в Дагестане. В Москве и Санкт-Петербурге ожидаемая продолжительность здоровой жизни равна 61,6 и 59,2 года соответственно.

Согласно одному из нацпроектов, к концу 2024 года показатель предполагалось повысить в среднем по России до 67 лет.

Цифра ожидаемой продолжительности здоровой жизни показывает, сколько лет человеку предстоит провести без медицинских проблем, ограничивающих его повседневную жизнедеятельность.

Согласно последнему рейтингу стран мира, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения в 2018-м году, Россия занимала по этому показателю 103-е место со средней ожидаемой продолжительностью здоровой жизни в 63 с половиной года. Россия в рейтинге была ниже восьми постсоветских государств: Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Литвы, Латвии и Эстонии.

В пятерку стран с самой высокой ожидаемой продолжительностью здоровой жизни входили Сингапур, Япония, Испания, Швейцария и Франция. Их показатели находились в диапазоне между 73 и 76 годами.