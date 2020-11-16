Лукашенко заявил о скорой передаче части полномочий. ВИДЕО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что 70-80% полномочий главы государства могут быть переданы парламенту и правительству. Он заявил об этом в понедельник на совещании со своими министрами. Лукашенко, в частности, сказал, что не считает целесообразным "ломать" действующую конституцию ради передачи части своих полномочий парламенту и правительству.

Он предложил новый механизм, при котором правительство будет разрабатывать законопроекты, парламент обсуждать и принимать их, а затем вносить на подписание президенту, сообщило агентство БелТА.

Лукашенко пообещал, что вопрос о перераспределении полномочий будет решен к Всебелорусскому народному собранию в конце нынешнего - начале будущего года.

Белорусская оппозиция отказалась обсуждать с Лукашенко какие-либо конституционные поправки, настаивая на его отказе от власти - после проведения незаконных выборов и тайной инаугурации. Оппозиционеры настаивают на личной ответственности Лукашенко за массовые репрессии против мирных протестующих.