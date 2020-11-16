В Кузбассе пьяные сотрудники ФСИН устроили драку в магазине. ВИДЕО 

Сотрудники кузбасской исправительной колонии № 37 в состоянии алкогольного опьянения устроили драку в пивном магазине, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошёл в городе Анжеро-Судженск ещё 12 ноября, однако известно о нём стало только сейчас, когда видео из магазина, снятое камерой наружного наблюдения, попало в соцсети. На кадрах четыре человека в форме сотрудников ФСИН пытаются купить пиво, при этом нецензурно выражаясь. Владелец магазина и муж продавщицы просит их вести себя вежливо, после чего его выводят на улицу и, как утверждается, избивают.

Автор опубликованного ролика утверждает также, что на видео запечатлены начальник местной колонии и три его заместителя, которые решили отметить новое звание, полученное одним из сотрудников. Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе главного управления ФСИН заявили, что готовят комментарий по поводу инцидента.

Ранее правозащитники неоднократно сообщали о жалобах заключённых кузбасской исправительной колонии №37 на пытки и плохие условия содержания. Утверждалось, что несколько арестантов в знак протеста пытались покончить с собой. Ни одна официальная проверка факт пыток не подтвердила.

В январе этого года четверо сотрудников ИК №37 были взяты под стражу, однако ни руководство ФСИН, ни следственные органы не сообщили причины ареста.

В сентябре прокурорская проверка выявила в исправительной колонии № 37 нарушения содержания заключённых. Начальнику ГУФСИН России по Кузбассу было поручено устранить их.