"Кремль ещё наплачется": соцсети о выборах в Молдавии

Главная политическая новость начала недели - победа Майи Санду на выборах президента Молдавии. Уступивший ей действующий президент Игорь Додон, как известно, считается весьма "пророссийским" или даже "пропутинским" политиком.

Алёна Чурбанова:

Непривычно уже видеть нормальную смену власти на территории бывшего СССР.

Алексей Макаркин:

Майя Санду - президент Молдовы. Завершила свое образование в США, работала во Всемирном банке, министр образования (выступала за приоритет в школах английского языка над русским), лидер проевропейской партии, недолговременный премьер-министр. Основные месседжи - европейская интеграция и борьба с коррупцией.

Яркий пример смены поколений - уже в первом туре она получила относительное большинство. Ставка Игоря Додона на молдавскую (в противовес румынской) идентичность, связи с Россией (публично акцентировавшиеся, чтобы сохранить приднестровские голоса, но при этом аккуратно лимитирумые) и традиционную нравственность (опора на церковь) оказалась менее убедительной.

Сергей Жаворонков:

До триумфа Санду далеко - главный пост в Молдове это премьер, а выборы были в прошлом году, кроме того, большое значение имеет весьма борзый Конституционный суд. Но то, что удалось предотвратить концентрацию власти в руках Додона неплохо само по себе.

Юлия Галямина:

Майя Санду почти моя ровесница. И Майя Санду стала президентом. Президентом, в первом же интервью заявившей: «Я хочу, чтобы было всем понятно: для меня права человека — самое важное».

Так получается в последнее время, что многие и многие жители планета Земля связывают позитивное развитие, счастливое, достойное, безопасное будущее своих стран — с женщинами в политике, и не просто в политике, а на высших постах. И я хочу поздравить всех граждан Молдавии с тем, что они сделали такой же выбор: в пользу мягкой силы, человечности, разнообразия и открытости.

Мир, права человека, равенство — для Майи Санду, выпускницы Гарварда, это явно не просто слова. С таким лидером любая страна получает перспективы реального развития. Первый шаг в эту сторону уже сделан, надеюсь у молдаван получится довести это непростое дело до конца.

Алёна Попова:

Из текущих 152 президентов во всем мире сейчас всего лишь 10 женщин (6.6%). Ужасающе мало, если учесть, что женщины составляют половину жителей Земли. Майя станет одиннадцатой женщиной-президентом. Уверена, что граждане Молдовы не пожалеют о своем выборе.

Наталья Шавшукова:

Санду не выделывается, не пузырится, лозунгами не бросается, говорит на ровном русском без провинциальных англицизмов, но по строению речи и паузам понятно - подбирает слова и тщательно строит конструкцию предложения.

Аккуратная, четкая, скучно-дипломатичная до зубной боли, показательно говорит, что читает Достоевского, подготовлена ко всем трудным вопросам, переходит к ответу даже без паузы и без дежурного «какой хороший вопрос!». Двадцать с лишним лет на госслужбе, работа в международных организациях, пост министра и премьера в анамнезе, по-видимому, ничего непредсказуемого и уголовно наказуемого.

По сравнению с Додоном, который ее младше на пару лет, выглядит как Тесла рядом с ржавой девяткой.

Умудрилась заранее не поссориться с нашими будучи настолько проевропейским политиком насколько это вообще возможно.

Наплачется еще с ней Кремль.

Владислав Иноземцев:

Присоединяюсь к поздравлениям в адрес Майи Санду. Очередной путинский холуй отправился в отстой

Артемий Троицкий:

В Молдове на президентских выборах Майя Санду без особого труда завалила путинского порученца и (естественно) ворюгу Додона, несмотря на массовый завоз ватников из Приднестровья.

Поздравляю молдован и желаю им скорейшей интеграцией с ЕС и графом Дракулой.

Ирек Муртазин:

С кем не разговаривал вчера в Кишиневе, все в один голос говорят, что молдаване голосовали за Санду, потому что голосовали против коррупции, в которой погрязла республика….

Александр Осовцов:

Судя по многим постам в моей сегодняшней ленте, я уже безнадежный ретроград, и даже радости у меня какие-то отсталые и устаревшие. Вот по поводу выборов президента Молдовы я испытал несомненное удовольствие от победы умного, образованного и, главное, прозападного, проевропейского политика, и как-то не затронуло меня, что политик этот - женщина. Я приветствую успех моих единомышленников в Молдове и надеюсь, что и там, и в других странах все должности, включая позиции руководителей гносударств, будут занимать наиболее достойные кандидаты, независимо от пола, сексуальной ориентации, цвета кожи, национальности и других, как мне всё ещё старомодно кажется, второ-, третье- и десятистепенной важности признаков.

Пётр Фаворов:

Открыл твиттер - там все празднуют победу молодой демократки Санду над цепляющимся за власть престарелым автократом Додоном, не обращая внимания на то, что автократ занимал слабый в конституционном отношении пост, немедленно признал поражение и был моложе конкурентки на три года.

Денис Драгунский:

Тут в сети пишут: молодая Санду выиграла выборы у старого Додона. Другие смеются - да она же его старше на 3 года!

И однако.

Вспоминаю, как однажды в Казани писатель Александр Кабаков, которому было уже за 70, на встрече с читателями стал ругать сталинизм... Тут же вскочила бодрая тетенька лет 50 самое большее, и возмущенно воскликнула:

- Мы, люди старшего поколения, не согласны с огульным очернением...

Так что "люди старшего поколения" - это не паспортный возраст. Это, скорее, политический возраст.

Павел Пряников:

Вижу, что сегодня праздник у российских либералов – в Молдавии победила прозападная банкирша Санду. Как уже много раз писал – а что толку? Чего она волшебного придумает, чтобы возродить страну? В чём могут быть конкурентные преимущества страны, чтобы она начала восстановительный рост процентов на 5 каждый год и так на протяжении лет 15-20 (но и при таком экономическом чуде она не достигнет уровня соседней Румынии)?

Вина и овощей-фруктов в самой Европе завались, не знают куда девать, а что ещё может производить Молдавия? Квалифицированной рабочей силы там не осталась – вся уехала в Европу и Россию – чтобы там немцы и прочие европейцы могли её задействовать на каких-то простых производствах. Типа, как в соседней Румынии – делать стиральные порошки, женские прокладки и резиновые тапки. Автомобильных заводов, как Словакия и Чехия, она тем более не дождётся.

Единственная судьба – так и поставлять дешёвую рабсилу, да быть чёрной дырой контрабанды. Хоть Санду там будет главой, хоть Додон или Гвидон. Такая территория полной исторической безысходности, как и почти весь постСССР.

Дмитрий Колезев:

Руководство Молдовы и до того лишь условно можно было назвать пророссийским. Додон, конечно, из Москвы не вылезал и на парады исправно ездил, но все-таки в республике президентская власть ограничена, парламент Додон не контролировал. Теперь и эта иллюзия растворится.

Тина Канделаки:

Итоги выборов в Молдавии называют новым разворотом на Запад. Но дело ведь не в том, куда поворачиваешься ты, а в том, каким местом к тебе стоит тот, к кому ты повернулся)

Юлия Витязева:

Парадокс дня: президента Молдавии выбрали те, кто давно уехал из этой страны и возвращаться в неё не собирается.

А расхлёбывать эту мамалыгу будут те, кому пресловутый «проевропейский вектор» (читай, тотальная румынизация) и даром не нужен.

Сергей Марков:

Молдавия. Победила Майя Санду, без сомнения, политический враг России. Она выступала как министр образования, за замену русского языка максимально английским. Всегда при первой возможности критиковала Россию. Гражданка Румынии, выступает за поглощение Молдавии Румынией. Этот сценарий и будет главной угрозой при ее правлении. Власть президента Молдавии не большая, но если вместе будут прорумынский президент и прорумынское правительство, то угроза аншлюса Молдавии и ее полной румынизации и дерусификации становится очень реальной.

Россия должна заранее предотвратить катастрофический сценарий, при котором через 3 года, накануне политически важного для России 2024 года, когда заканчивается 4й президентский срок Путина, румынские танки поедут в Приднестровье покорять несогласных с румынизацией непокорных живущих там граждан России. Так уже было 30 лет назад. Помощь России Приднестровью будет уже войной со страной НАТО на юридически территории этой страны НАТО. И дает возможность НАТО включить статью 5 договора, по которой все страны должны вступить в войну с Россией. Возможно, США и их агрессивные союзники накануне 2024 года захотят так попробовать Россию "на слабо".

Предотвратить этот сценарий глобальной катастрофы желательно заранее, уже сейчас.

Кирилл Шулика:

Ругают 90-е годы, а ведь тогда, при Ельцине, в страшном сне нельзя было представить, что Россия утратит лидерство на постсоветском пространстве. Мы были ведущей региональной державой и, кстати, именно этим было обусловлено место России в G-8, ибо сам регион СНГ большой и интересный.

Сейчас это лидерство утрачено полностью, причем, процесс продолжается. Украина понятно, Грузия тем более. Но теперь уже Белоруссия, Молдавия, а в Закавказье турецкие флаги. Еще на очереди Киргизия.

Андрей Перла:

Зла не хватает. Двоечники-бракоделы из "политического блока". Портят все, за что берутся.

В Молдавии ничего удивительного не произошло: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Теперь начнем рассказывать о Санду, что она соросовская, училась в штатах и гражданка Румынии. Таким тоном, как будто только что от этом узнали. И с таким выражением лица, как будто ее победа - неожиданное следствие адского заговора.

А ее победа - следствие даже не импотенции, а полного отсутствия целеполагания российской имперской политики. Был в Молдавии вроде как "свой", наш, пророссийский президент. Отлично. Что он делал, пророссийский, последние хотя бы два года? Зачем он был нам нужен? В чем его пророссийскость? В чем его поддержка Россией, в чем его поддержка России и что Россия дала его стране за эту поддержку? И главное, зачем России Молдавия? В трёх коротких фразах, понятно избирателю? А?!

Не даёт ответа. Ни сложного, ни простого. Раз так, пропаганда "гражданства Евросоюза" и "демократии" побеждает. Не потому, что российская пропаганда хуже. А потому, что её нету.

А нахрена? У нас же там свой президент! Мы ему даже послали политтехнологов в помощь.

Тихие идиоты.

Алексей Чеснаков:

Как и предполагалось, результат активно используется для информационной атаки на российскую власть. Причем как из-за рубежа, так и изнутри страны.

Лоялисты недовольны, оппоненты удовлетворены. Под критикой представителей сразу двух идеологических лагерей оказались и представления о способности Кремля решать стратегические задачи на постсоветском пространстве и конкретные ответственные за провал пророссийского кандидата, в которого было вложено много сил и средств.

Александр Кынев:

Помимо победы достойного кандидата, у победы Санду есть и ещё один плюс, - нам не придется кормить Молдову.