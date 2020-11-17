В Дании договорились об уничтожении норок и запрете их разведения

Правительство Дании и оппозиционные фракции в парламенте "Красно-зеленая коалиция", Венстре, Социалистическая народная партия и "Альтернатива" договорились о юридической основе истребления норок и временном запрете на содержание этих животных в стране. Об этом говорится в пресс-релизе министерства торговли и промышленности Дании.

В ходе переговоров, которые велись из-за необходимости принятия в парламенте специального закона об уничтожении норок, стороны согласились, что продолжение разведения норок в условиях пандемии означает большую опасность для здоровья нации и ставит под удар эффективность создаваемых вакцин от коронавируса.

Согласно достигнутому соглашению, всех норок, включая тех, на которых ещё не распространяются ограничения по Закону о животноводстве, уничтожат. Кроме того, до 31 декабря 2021 года держать этих животных будет запрещено. Владельцы норок получат компенсацию в размере стоимости животного и операционных убытков. По 30 крон за каждое животное предусмотрено тем владельцам, которые к 19 ноября уничтожат всех норок в своем стаде.