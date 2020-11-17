В Дании договорились об уничтожении норок и запрете их разведения

Правительство Дании и оппозиционные фракции в парламенте "Красно-зеленая коалиция", Венстре, Социалистическая народная партия и "Альтернатива" договорились о юридической основе истребления норок и временном запрете на содержание этих животных в стране. Об этом говорится в пресс-релизе министерства торговли и промышленности Дании.
В ходе переговоров, которые велись из-за необходимости принятия в парламенте специального закона об уничтожении норок, стороны согласились, что продолжение разведения норок в условиях пандемии означает большую опасность для здоровья нации и ставит под удар эффективность создаваемых вакцин от коронавируса.
Согласно достигнутому соглашению, всех норок, включая тех, на которых ещё не распространяются ограничения по Закону о животноводстве, уничтожат. Кроме того, до 31 декабря 2021 года держать этих животных будет запрещено. Владельцы норок получат компенсацию в размере стоимости животного и операционных убытков. По 30 крон за каждое животное предусмотрено тем владельцам, которые к 19 ноября уничтожат всех норок в своем стаде.
- 4 ноября власти Дании объявили, что уничтожат всех норок на зверофермах в стране, после того как у некоторых из них обнаружили особо устойчивую мутацию коронавируса. Это решение, по словам премьера Метте Фредериксен, вызвано тем, что мутировавший штамм коронавируса передавался от животных людям. Вспышки коронавируса среди норок наблюдаются в Дании с июня.
- Однако позже датское правительство признало, что не имело законных оснований требовать от владельцев ферм уничтожения всех разводимых ими норок, и начало переговоры о принятии соответствующего закона парламентом.
- Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работает более тысячи ферм, где содержатся до 17 миллионов норок. На десятках из них все звери уже уничтожены.
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