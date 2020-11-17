Поселковый суд запретил статью осуждённого по "Болотному делу"

Районный суд в посёлке городского типа Степное в Саратовской области признал запрещённой к распространению статью осуждённого по “Болотному делу” Алексея Полиховича о нелегальных способах связи в колониях. Она была опубликована на сайте правозащитного проекта “Команда 29”. После решения суда Роскомнадзор распорядился удалить статью.

Правозащитники приняли решение удалить статью, сообщается на сайте “Команды 29”. “Мы видим, что перспектив оспорить это решение у нас немного, а сайт тем временем заблокируют”, – прокомментировала ситуацию старший юрист проекта Дарья Сухих.

Отмечается, что суд находится в отдалённом от сотрудников проекта районе, поэтому решение сложно обжаловать.

Сам Полихович в фейсбуке отметил, что в статье не использовался его личный опыт, это была журналистская работа. Текст с названием "Синий свет: как наладить связь в тюрьме" был удалён вечером 16 ноября.