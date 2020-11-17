Франция и Испания потеряли научные спутники из-за неудачного пуска ракеты-носителя "Вега" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Инцидент произошёл ночью во вторник по московскому времени.

"Через восемь минут после старта ракеты-носителя, после первого зажигания двигателя верхней ступени, ракета отклонилась от курса, что привело к провалу миссии", — говорится в сообщении проводившей пуск компании Arianespace.

Лёгкая ракета-носитель "Вега" разработана Европейским и Итальянским космическими агентствами. Ракета может вывести до полутора тонн полезного груза на полярные орбиты на высоте 700 километров над землёй. Пуск во вторник был семнадцатым в истории ракеты-носителя и седьмым в 2021 году.

Это вторая катастрофа с участием ракеты. 11 июля 2019 года ракета упала при старте с космодрома Куру после поломки двигателя второй ступени. Тогда был потерян военный спутник Саудовской Аравии "Глаз сокола-1".