В Дагестане обрушилась часть стены Дербентской крепости. Об этом сообщил госсекретарь республики и бывший мэр Дербента Хизри Абакаров.

"Затяжной дождь привел к тому, что у нас, в Дербенте, была разрушена часть южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы. Это большое ЧП для города. Южная крепостная часть – это часть Всемирного наследия ЮНЕСКО", – написал чиновник на своей странице в инстаграме.

По словам Абакарова, "к таким трагическим последствиям привела бездушная бюрократия". Он утверждает, что дербентская крепость находится в "зоне ответственности Министерства культуры Российской Федерации". И поэтому местные власти не могли самостоятельно проводить ремонтные работы.