Мэрия Москвы будет ежегодно выделять субсидию в размере 450 миллионов рублей на проведение военных сборов для школьников в парке “Патриот”. Ещё от 436 до 460 миллионов выделит бюджет Московской области. За три года на эти цели будут потрачена 2,7 миллиарда рублей. На это обратило внимание издание “Открытые медиа”.

О том, что школьники Москвы и области будут проходить сборы в “Патриоте” ранее писало издание РБК. Для этого в Одинцове построен военный центр стоимостью четыре миллиарда рублей. Деньги выдали власти двух регионов.

Деньги на проведение сборов получит центр военно-патриотического воспитания молодёжи “Авангард”, созданный в сентябре 2019 года по совместной инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва и министра обороны Сергея Шойгу, и зарегистрированный в апреле этого года.