В Москве умер театральный режиссёр Роман Виктюк 

В Москве на 85-м году жизни скончался театральный режиссёр Роман Виктюк.

В конце октября его госпитализировали с коронавирусом. Позже сообщалось, что Виктюка перевели в реанимацию и что он находится в тяжёлом состоянии на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Агентство ТАСС сообщает, что режиссёр так и умер в больнице.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. В начале 1950-х годов приехал учиться в Москву. После окончания актёрского факультета ГИТИСа работал во множестве театров в разных городах Советского Союза.

В 1970-х годах Виктюк стал режиссёром Русского драматического театра Литовской ССР, где поставил свыше десяти спектаклей. Затем он снова вернулся в Москву, где работал во МХАТе, Театре имени Моссовета и Студенческом театре МГУ. Несколько постановок Виктюка, в частности – по пьесам Александра Вампилова и Людмилы Петрушевской, были запрещены властями. Позже Виктюк, рассказывая о своей работе в СССР, заявлял, что принципиально "не ставил спектаклей, которые бы обслуживали систему".

В 1988 году на сцене московского театра "Сатирикон" состоялась премьера одного из самых известных спектаклей Виктюка, "Служанки" по пьесе Жана Жене, все роли в котором сыграли мужчины. С этой постановкой режиссёр объездил десятки стран и приобрёл мировую известность, после чего открыл в Москве свой собственный театр, который носил его имя. В нём Виктюк проработал до конца жизни.

Всего на его счету более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, США, Италии и ряде других стран.

В 2012 году Роман Виктюк подписал открытое письмо в поддержку арестованных участниц группы Pussy Riot, выразив готовность поручиться за них. Также режиссёр высказывался в поддержку "оранжевой революции" на Украине.