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В мире начались продажи книги Барака Обамы "Земля обетованная"

Одна из встреч Барака Обамы (слева) и Владимира Путина (справа)

Во вторник начались продажи мемуаров 44-го президента США Барака Обамы. Американский стартовый тираж "Земли обетованной" составляет 3 миллиона экземпляров. Издательство Penguin Random House заплатило автору в 2017 году аванс в размере $65 миллионов. В это же издание включена и книга Мишель Обамы "Becoming. Моя история" - она была издана ещё в 2018 году, переведена на многие языки и продана в количестве более 10 миллионов экземпляров.

Российское издание VTimes ознакомило своих читателей с некоторыми фрагментами книги, в которых говорится о встречах Обамы с российскими лидерами. В частности, немало впечатлений автора связано с Владимиром Путиным. Вот, например, что написал Обама по поводу ужесточения российской внешней политики:

"Именно этот разрыв между реальным положением дел в современной России и требованием Путина считать её сверхдержавой, думал я, и помогает объяснить возрастающую воинственность страны во внешних отношениях" (перевод VTimes).

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