В России установлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

В текущем году в России установлен рекорд по загрязнению воздуха за шестнадцатилетнюю историю соответствующих наблюдений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Доклад был подготовлен на основе официальных данных Росгидромета.

Отмечается, что в 2020 году зафиксировано рекордное количество случаев не просто загрязнений, а высоких и экстремальных загрязнений - это когда содержание в воздухе одного или нескольких ядовитых веществ превышает предельно допустимую концентрацию в десять и более раз и может нанести существенный вред окружающей среде и здоровью населения.

В тройку наиболее неблагополучных регионов по загрязнению воздуха вошли Самарская область, Оренбургская область и Бурятия. При этом на Самарскую область, в которой находится крупнейший автомобильный завод АвтоВАЗ и несколько других значимых для российской промышленности предприятий, приходится более половины от общего числа случаев загрязнений за год - 112.

Также отмечается, что резкий рост случаев высокого и экстремального загрязнений пришёлся на третий квартал текущего года: таких случаев в России было зафиксировано в этот период 125. Для сравнения: почти такое же количество загрязнений, 126, специалисты Росгидромета зафиксировали за полный 2010-й год.

В докладе FinExpertiza отдельно указывается, что основными загрязняющими веществами, выбросы которых в атмосферу фиксировались в России в 2020-м году, стали "крайне токсичный и опасный продукт горения" бензипрен и ядовитый газ сероводород, образующийся на промышленных предприятиях и свалках.

В российской общественной организации "Зелёный патруль", комментируя отчёт FinExpertiza, предположили, что увеличение количества случаев загрязнений может быть связано с ростом числа проб воздуха и более глубоким анализом этих проб в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Однако председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов позицию "Зелёного патруля" не поддержал, связав ситуацию с загрязнением как раз с проблемами в реализации проекта.

По словам Бурматова, с 2019 года ни один из регионов, участников программы "Чистый воздух", так и не получил обещанных средств из федерального бюджета: сначала Минприроды не успело подготовить соответствующие документы, а затем деньги, больше 20 миллиардов рублей, вернулись в резервный фонд из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.