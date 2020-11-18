Минздрав запросил для экспертизы для регистрации на российском рынке партию препарата золгенсма на 88 миллионов долларов — 6,6 миллиарда рублей. Предоставить лекарство от спинальной мышечной атрофии должен производитель — швейцарская Novartis. Производитель предупреждает, что передача такого объёма государству может привести к его дефициту у пациентов.

Спинальная мышечная атрофия — редкое генетическое заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга. Стоимость одного флакона золгенсма достигает 2,2 миллионов долларов (168 миллионов рублей). От других лекарств на рынке оно отличается возможностью полного излечения заболевания после однократного введения. Препарат был зарегистрирован в США в 2019, а в Европейском союзе — в 2020 году.

С июля производитель пытается зарегистрировать его на российском рынке. Для испытаний Минздрав запросил 30 флаконов, — пишет газета “Коммерсантъ”. По утверждению производителя, в других странах обычно требуется в два раза меньше препарата для исследований. Кроме того выдача тридцати флаконов на испытания может привести к дефициту золгесмы на рынке, она производится в малых объёмах.

В Novartis сообщили, что в октябре подали в Минздрав досье на регистрацию золгенсмы, получив статус лекарства для редких заболеваний. Это предполагает ускоренный процесс регистрации с учётом результатов клинических исследований в других странах, например в США и ЕС. Требование Минздрава, считают в компании, может привести к увеличению сроков регистрации лекарственного средства до 18 месяцев — вместо положенных по закону 180 дней.