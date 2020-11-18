Сотрудники правоохранительных органов обыскали краснодарский офис “Эковахты по Северному Кавказу” и депутата Ейского района Александра Коровайнова по уголовному делу о “нежелательной организации”. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна и самого Коровайного.

Само делу расследуют в отношении пенсионера Леонида Малявина, который был членом совета "Открытой России" в Краснодаре, напоминает Кавказ.Реалии. В мае 2019 года суд оштрафовал Малявина на 10 тысяч рублей за репост изображения со страницы "Открытой России". До этого его уже штрафовали на 6 тысяч рублей по административной статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Малявин обжаловал эти решения в ЕСПЧ.

Согласно постановлению об обыске, которое есть в распоряжении “Медиазоны”, дело было возбуждено из-за того, что 6 августа 2019 года Малявин в фейсбуке опубликовал на странице из группы “Церковь атеистов” ссылку на новость финансируемого Михаилом Ходорковским издания “Открытых медиа” с заголовком “В Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека”.