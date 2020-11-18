В Палате представителей обсудят санкции против режима Лукашенко

Палата представителей Конгресса США в среду, как ожидается, обсудит законопроект под названием "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", внесённый ранее конгрессменом-республиканцем Кристофером Смитом и поддержанный представителями обеих партий.

Законопроект, как пишет его автор, основан на выводах, к которым пришли докладчики ОБСЕ, в соответствии с которыми выборы в Беларуси 9 августа были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко, а после выборов власти прибегли к массовому насилию, чтобы подавить демонстрации протеста.

Законопроект предусматривает введение санкций против белорусских официальных лиц, ответственных за подавление протестов, а также против российских граждан, причастных к этому.

В законопроекте также содержится призыв к новым выборам в Беларуси, оппозиционный Координационный совет официально признаётся легитимным институтом, который должен участвовать в переговорах о мирном переходе власти. Также в документе говорится, что Соединённые Штаты не признают гипотетическое включение Беларуси в единое государство с Россией. Также в документе говорится о необходимости поддержки гражданского общества, независимых СМИ и IT-сектора в Беларуси.

Если документ будет принят Палатой представителей, его ещё должен будет одобрить Сенат и подписать президент.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против более 40 белорусских чиновников, включая Лукашенко. В США санкции против Лукашенко и ряда других лиц действовали и до выборов 9 августа. В октябре санкционный список был расширен.

Бывшая соперница Лукашенко на выборах, оппозиционный лидер Светлана Тихановская в последнее время начала призывать страны Запада ​к санкциям против белорусских госпредприятий, руководство которых подавляет забастовочное движение в стране. Пока секторальные санкции против белорусской экономики не вводились.