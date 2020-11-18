В Госдуму внесён законопроект, обязывающий согласовывать просветительские мероприятия с органами власти. Таким образом предложено бороться с “дискредитацией проводимой в Российской Федерации государственной политики”, пересмотром истории и подрывом конституционного строя.

Документ касается просвещения вне школьных и университетских программ. Под формулировки закона попадают семинары и тренинги неправительственных организаций, курсы повышения квалификации, религиозное обучение и дополнительное образование.

По мнению авторов документа, существующий закон “Об образовании” "создаёт предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий”. Кроме контроля над просветительскими мероприятиями, государству даётся право координировать международное сотрудничество университетов и школ.

Поправки внесены пятнадцатью депутатами обеих палат парламента. Среди авторов указаны председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарёв, генерал-лейтенант полиции Николай Рыжак, члены высшего совета “Единой России” Андрей Исаев и Адальби Шхагошев, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская и бывшая глава Россотрудничества Любовь Глебова.