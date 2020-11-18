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Pfizer завершила испытания вакцины от COVID, эффективность 95%

Корпорация Pfizer в среду заявила о завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую она разработала совместно с BioNTech, и о том, что она в ближайшие дни направит властям США и других стран заявки о регистрации вакцины.

В сообщении также отмечается, что показатель эффективности вакцины оказался ещё более высоким, чем оценивалось ранее – не 90 процентов, а 95.

Как утверждается, из более чем 43 тысяч добровольцев, которым была введена вакцина в третьей фазе клинических испытаний, коронавирусом заразились 170 человек. При этом только 8 из них была введена вакцина, а остальные получили плацебо.

Pfizer также сообщила, что разработала специальные контейнеры с сухим льдом для хранения вакцины (её рекомендуется хранить при температуре не выше минус 70°C).

Согласно имеющимся прогнозам, компании произведут 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда – в 2021-м. Когда вакцина будет зарегистрирована в США, пока неизвестно. Её регистрация будет означать, что может быть начата кампания массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, которая, по мнению многих специалистов, может положить конец пандемии.

Около 10 дней назад сообщалось о 90-процентной эффективности вакцины Pfizer. После этого сообщалось о высокой эффективности ещё одной вакцины, разрабатываемой американской компанией Moderna, – 94,5 процента. Российский институт имени Гамалеи, в свою очередь, сообщил, что его вакцина Sputnik V демонстрирует 92-процентную эффективность. При этом российская вакцина уже зарегистрирована, хотя третья фаза её клинических испытаний ещё не завершена.

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