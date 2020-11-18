В больнице в Коммунарке разорвалась труба с кислородом

В больнице в Коммунарке в Новой Москве, где лечат больных коронавирусом, разорвало трубу с кислородом. Об этом сообщает ТАСС. Очевидцы рассказали, что сначала был громкий звук, после которого началось задымление.

По данным "Интерфакса", в госпитале мог взорваться кислородный баллон. Эту информацию проверяют спасатели.

Источники ТАСС утверждают, что пострадавших и разрушений нет. Инцидент произошёл в больничном корпусе, который находится на ремонте. Там не было пациентов. Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения Москвы.

Телеграм-канал Mash сообщает о частичном обрушении одной из стен. Как утверждается, травмы получил один рабочий.

По словам главврача Дениса Проценко, на лечении в больнице находятся 954 пациента.