Путин назначил ещё двух губернаторов - Белгородской области и Мордовии 

Президент России Владимир Путин подписал в среду вечером указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначении временно исполняющим обязанности главы региона Артёма Здунова.
Ранее Волков попросил Путина отправить его в отставку, объяснив это тем, что "нужно давать дорогу молодым". Заменившему его Артёму Здунову - 42 года, до сегодняшнего назначения он восемь лет руководил министерством экономики Татарстана, и два с половиной года - правительством Дагестана.
Волков был главой Мордовии больше восьми лет, а до этого в течение семнадцати лет возглавлял правительство республики.
Также в среду Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Белгородской области 51-летнего Вячеслава Гладкова, ранее отработавшим по два года на должностях заместителя губернатора аннексированного Севастополя и заместителя губернатора Ставропольского края.
Предыдущий губернатор Белгородской области, 70-летний Евгений Савченко, был отправлен в отставку 22 сентября. Он руководил регионом 26 лет. Последний раз Савченко стал победителем губернаторских выборов три года назад, по официальным данным ЦИК набрав почти 70 процентов голосов избирателей.
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