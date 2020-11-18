Полиция в Берлине разогнала акцию протеста

Несколько сотен человек задержаны в Берлине 18 ноября в ходе массовой акции протеста. Поводом для выступлений стало принятие поправок к закону о защите от инфекционных заболеваний.

Из-за детей в толпе, по словам полицейских, сначала они оттеснили людей от Брандербургских ворот, а затем применили для разгона водомёты и слезоточивый газ. В стычках с демонстрантами пострадали не менее десятка полицейских.

Правительство утверждает, что принятые поправки к закону позволят чётко согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавирусной инфекции. Нынешние ограничительные меры Бундестаг принимал по согласованию с главами федеральных земель без участия парламента.

Критики правительства считают, что документ расширяет полномочия Минздрава ФРГ и ограничивает права и свободы граждан. Некоторые протестующие также полагают, что власти смогут ввести принудительную вакцинацию от коронавируса. Правительство в свою очередь указывает, что возможность привиться от COVID-19 должна быть у всех, независимо от медицинской страховки.

В Германии с начала ноября из-за вспышки коронавируса как минимум на месяц введены ограничения. Закрыты спортзалы, косметические салоны, кинотеатры. Рестораны и бары могут продавать еду и напитки только на вынос. Ограничения не затронули парикмахерские, как это было весной, и школы.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Германии зафиксировано более 850 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Умерли почти 13,5 тысяч пациентов.