Конгресс разрешил вводить санкции против граждан РФ в связи с Беларусью

Палата представителей конгресса США одобрила в среду законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси". Помимо прочего, он позволяет вводить санкции не только против белорусских, но и против российских граждан, имеющих отношение к репрессиям в Беларуси.

Законопроект был представлен конгрессменом-республиканцем Кристофером Смитом, по проектам которого в прежние годы уже были приняты несколько законов о защите демократии в Беларуси. Документ поддержали представители обеих партий.

Законопроект расширяет полномочия президента США по вопросу о введении санкций в связи с фальсификациями на выборах президента Беларуси в августе 2020 года и нарушениями прав человека в этой стране. При этом указывается, что санкции могут быть введены не только против граждан Беларуси, но и против россиян.

"Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ и нарушении прав человека в связи с политическими репрессиями в Беларуси", — говорится в документе. При этом, в отличие, например, от закона "О противостоянии противникам Америки посредством санкций", принятого в связи с российским вмешательством в выборы в США, документ не обязывает президента вводить санкции, а только даёт ему такую возможность.

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты против официальных итогов президентских выборов и власти Александра Лукашенко. Официальная Москва, в отличие от стран Запада, признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси и неоднократно высказывалась в его поддержку. Сообщалось также о содействии сотрудников российских СМИ, в частности RT, в Беларуси, работе официальных белорусских СМИ, которые выступают с пролукашенковских позиций.

Принятый Палатой представителей документ, кроме того,

призывает провести в Беларуси новые выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ

признаёт созданный оппозицией Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признаёт Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси"

призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий

поддерживает стремление народа Беларуси к свободе вероисповедания

предусматривает оказание помощи в продвижении демократии и поддержку гражданского общества в Беларуси

устанавливает, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией

предусматривает оказание поддержки независимым белорусским СМИ и представителям IT-сектора.

Для того, чтобы документ вступил в силу, его должен одобрить Сенат и подписать президент.