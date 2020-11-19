Помпео посетил еврейское поселение на Западном берегу Иордана

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг в ходе своего визита в Израиль посетил еврейское поселение на Западном берегу Иордана. Он стал первым госсекретарём, посетившим еврейское поселение вне международно признанных границ Израиля, на территории, на которую претендуют палестинцы.

Сообщается, что Помпео посетил винодельню Псагот, расположенную неподалёку от одноимённого еврейского поселения. Эта винодельня, в частности, производит вино, названное "Помпео" в честь госсекретаря.

Палестинцы устроили акцию протеста против визита. Представитель Палестинской автономии назвал его "опасным прецедентом".

Ожидается, что оттуда Майк Помпео отправится на Голанские высоты. Это также будет первым визитом госсекретаря США на эту территорию. Голанские высоты были аннексированы Израилем у Сирии после войны 1967 года. Большая часть стран мира по-прежнему не признаёт суверенитета Израиля над ними. Такой позиции до недавнего времени придерживались и США, однако администрация Дональда Трампа объявила о признании израильского суверенитета над высотами.

О намерении посетить Голанские высоты Майк Помпео сообщил в Иерусалиме на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он также заявил, что США признают проявлениями антисемитизма призывы к бойкоту Израиля в связи с его политикой по отношению к палестинцам.

Администрация Трампа ранее перенесла посольство США в Израиле в Иерусалим и объявила о том, что не считает строительство еврейских поселений на Западном берегу нарушением международного права. Эта позиция не совпадает с позицией многих союзников США, в частности, стран ЕС.

Трамп предложил также план мирного урегулирования, который сразу же был отвергнут палестинцами. В последние месяцы США удалось добиться налаживания дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими странами - ОАЭ, Бахрейном и Суданом.

Ожидается, что Джо Байден после своего вступления в должность президента США несколько изменит политику в отношении Израиля и Палестинской автономии, в частности, возобновит финансовую помощь палестинцам, а также, возможно, займёт более жёсткую позицию по отношению к поселениям. В то же время, Байден заявил, что не намерен переносить посольство из Иерусалима обратно в Тель-Авив.