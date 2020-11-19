Умер народный художник России Сергей Бархин

Народный художник России, сценограф Сергей Бархин умер в Москве на 83 году жизни, сообщает ТАСС. У него был диагностирован рак лёгких.

Бархин родился в 1938 году в Москве в семье потомственных архитекторов. Окончил Московский архитектурный институт в 1962 году. Занимался архитектурой и книжной иллюстрацией.

В 1967 году дебютировал как театральный художник в спектакле театра "Современник". Оформлял спектакли Олега Ефремова, Юрия Любимова, Романа Виктюка, Генриетты Яновской, Камы Гинкаса. В 1988-1990 годах был главным художником Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, с 1995 по 2000 год занимал должность главного художника Большого театра, работал в театрах "Эрмитаж" и Маяковского в Москве. Оформил более 200 постановок.

Четыре раза награждался престижной театральной премией "Хрустальная Турандот", пять раз — "Золотой маской". Лауреат двух Государственных премий России. Сергей Бархин был гостем эфиров Радио Свобода.