Евросоюз призвал возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха. Заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля опубликовано на сайте Совета Европы.
В тексте приветствуется достигнутый при посредничестве России мир. Евросоюз призвал стороны конфликта воздержаться от действий или риторики, которая бы обострила ситуацию в регионе. Из него предложено вывести иностранных участников боевых действий. Отмечается, что прекращение войны — лишь первый шаг к решению регионального кофликта.
"Евросоюз считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха", — говорится в тексте заявления. Объединение выразило так же поддержку переговорам в формате созданной в 1992 году Минской группы ОБСЕ.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны — непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В конце сентября Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. В результате Баку вернул под контроль все районы вокруг Карабаха и часть территории непризнанной республики.
- В Ереване проходят акции протеста против мирного договора, подписанного премьер-министром страны Николом Пашиняном и его правительства. Президент страны Армен Саркисян в понедельник, 16 ноября, фактически призвал правительство к отставке. 19 ноября полиция разогнала акции протесты против правительства в нескольких городах страны.
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