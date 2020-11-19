Евросоюз призвал возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха. Заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля опубликовано на сайте Совета Европы.

В тексте приветствуется достигнутый при посредничестве России мир. Евросоюз призвал стороны конфликта воздержаться от действий или риторики, которая бы обострила ситуацию в регионе. Из него предложено вывести иностранных участников боевых действий. Отмечается, что прекращение войны — лишь первый шаг к решению регионального кофликта.

"Евросоюз считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха", — говорится в тексте заявления. Объединение выразило так же поддержку переговорам в формате созданной в 1992 году Минской группы ОБСЕ.