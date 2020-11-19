Михаилу Меню запретили выходить из дома больше чем на 2 часа

Суд в Москве в четверг избрал в качестве меры пресечения для задержанного накануне по уголовному делу о растрате аудитора Счётной палаты Михаила Меня запрет определённых действий.

О такой мере пресечения – более мягкой, чем домашний арест, и более жёсткой, чем подписка о невыезде, – просило следствие.

Меню, в частности, запрещено выходить из дома, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с рядом лиц и пользоваться интернетом.

Мень был задержан сотрудниками ФСБ и МВД накануне – после того, как Совет Федерации ​дал согласие на его привлечение к ответственности. Об уголовном деле против него стало известно только в среду. Меня обвиняют в хищении 700 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. ​

С представлением о привлечении Меня к ответственности в Совете Федерации выступил генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, речь идёт о хищении из бюджета Ивановской области в 2011 году. Тогда Михаил Мень был губернатором области. По версии следствия, губернатор совместно с бенефициарами группы компаний ПРОДО организовал преступную группу с целью хищения бюджетных средств, выделенных области в качестве кредита.

Сам Мень вину не признаёт и считает своё уголовное преследование "недоразумением", сообщил его адвокат.

Президент России Владимир Путин пока не подавал представление об освобождении Меня от должности аудитора.