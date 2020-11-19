На жителя Владивостока составили протокол из-за постов про Путина

Во Владивостоке полиция составила протокол о "неуважении власти" на местного жителя Гию Какабадзе из-за двух картинок с президентом России Владимиром Путиным в инстаграме. Об этом сообщает МБХ Медиа со ссылкой на адвоката Полину Сидельникову.

Протокол составили из-за двух постов. Один из них Какабадзе опубликовал в 2019 году. На картинке изображен российский президент с подписью "Робин Пут. Ворует у бедных, отдает богатым". Еще одно изображение с Путиным активист опубликовал в апреле 2020 года. В отношении Какабадзе составили еще один протокол о демонстрации нацистской символики из-за публикации фото президента в нацисткой форме.

Какабадзе задержали 19 ноября по ориентировке. Адвокат рассказала, что после приезда в участок её не пускали к Какабадзе в течение 40 минут. Суд по второму протоколу должен состояться 20 ноября.

Закон об административных наказаниях за неуважение к власти в интернете, разработанный сенатором Андреем Клишасом, вступил в силу весной 2019 года. За первый год действия закона было возбуждено сто административных дел, большая часть из них – за негативные высказывания о президенте Владимире Путине. Общая сумма штрафов, выписанных судами нарушителям, – 1 миллион 600 тысяч рублей.