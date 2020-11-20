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Букеровскую премию получил шотландский писатель Дуглас Стюарт

Иллюстративное фото

Букеровскую премию по литературе за 2020 год получил шотландский писатель Дуглас Стюарт за свой дебютный роман "Шагги Бейн" (Shuggie Bain).

Роман, основанный на воспоминаниях самого писателя, рассказывает о мальчике Шагги из Глазго 1980-х годов, который пытается поддержать свою мать, которая борется с алкогольной зависимостью и бедностью. По словам Стюарта, его роман — это история любви, которую могут испытывать дети к "небезупречным" родителям. Книга посвящена матери Стюарта, которая умерла от алкоголизма, когда ему было 16 лет.

Председатель жюри Маргарет Басби заявила, что решение судей было единодушным, и им потребовался всего час, чтобы принять его, сообщает Русская служба "Би-би-си". Сам Дуглас Стюарт заявил, что ошеломлен своей победой.

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