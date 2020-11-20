Дело против бывшего министра Меня могут закрыть из-за срока давности

Уголовное дело в отношении аудитора Счетной палаты, бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня может быть прекращено из-за истечения срока давности. Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ".

Срок давности для уголовных дел о растрате составляет 10 лет. По версии следствия хищение было совершено в феврале-марте 2011 года, таким образом, до истечения срока давности остается четыре месяца. Закончить расследование и добиться обвинительного приговора суда по делу правоохранительные органы никак не успеют, отмечает издание. Таким образом, дело в отношении Михаила Меня может быть прекращено по не реабилитирующим основаниям, но для этого следствие должно получить его согласие или дождаться соответствующего судебного решения.

В четверг суд в Москве избрал в качестве меры пресечения для аудитора Счётной палаты Михаила Меня запрет определённых действий. Ему, в частности, запрещено выходить из дома, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с рядом лиц и пользоваться интернетом.

Меня обвиняют в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Он вину не признаёт и считает своё уголовное преследование "недоразумением".