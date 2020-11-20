Дело против бывшего министра Меня могут закрыть из-за срока давности

Уголовное дело в отношении аудитора Счетной палаты, бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня может быть прекращено из-за истечения срока давности. Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ".
Срок давности для уголовных дел о растрате составляет 10 лет. По версии следствия хищение было совершено в феврале-марте 2011 года, таким образом, до истечения срока давности остается четыре месяца. Закончить расследование и добиться обвинительного приговора суда по делу правоохранительные органы никак не успеют, отмечает издание. Таким образом, дело в отношении Михаила Меня может быть прекращено по не реабилитирующим основаниям, но для этого следствие должно получить его согласие или дождаться соответствующего судебного решения.
В четверг суд в Москве избрал в качестве меры пресечения для аудитора Счётной палаты Михаила Меня запрет определённых действий. Ему, в частности, запрещено выходить из дома, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с рядом лиц и пользоваться интернетом.
Меня обвиняют в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Он вину не признаёт и считает своё уголовное преследование "недоразумением".
- Михаил Мень – сын известного православного священника Александра Меня, убитого в 1990 году. В 2000 году, представляя партию "Яблоко", стал вице-губернатором Московской области в паре с Борисом Громовым (из "Яблока" впоследствии вышел, вступил в "Единую Россию", где вошёл в руководящие органы). Затем был заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова, а с 2005 года возглавлял Ивановскую область.
- С 2013 по 2018 год Мень был министром строительства и ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева, а после избрания Владимира Путина на новый срок назначен аудитором Счётной палаты. Сейчас Михаилу Меню 60 лет.
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