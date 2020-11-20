Пассажиры ждали рейса 4 часа из-за командировки главы Забайкалья

Авиарейс из Читы до села Чара в Забайкальском крае отложили на четыре часа из-за командировки главы региона Александра Осипова. Об этом сегодня сообщает "Чита.Ру".

По словам одного из пассажиров, сначала им сообщили, что рейс откладывается по техническим причинам. Позже выяснилось, что на самолёте улетел губернатор Забайкалья, поэтому около 40 пассажиров были вынуждены ждать дополнительного рейса.

В пресс-службе правительства заявили, что Осипов вылетел в Чару, чтобы осмотреть дороги, районную больницу и аэропорт в селе. Кроме того, в Чаре пройдет совещание под руководством главы региона.

В июне губернатор Забайкальского края Александр Осипов дал поручение министру здравоохранения рассмотреть возможность переноса лаборатории Клинического медицинского центра Читы, где делают анализы на коронавирус, в другое здание ради строительства церкви.