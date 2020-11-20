В Минске журналистку Tut.by Катерину Борисевич увезли в КГБ

Журналистку белорусского издания Tut.by Катерину Борисевич, которая готовила материал о погибшем участнике протестов Романе Бондаренко, доставили в следственный изолятор КГБ в Минске. Её собираются допросить. Другие подробности пока неизвестны. Об этом пишет Белорусская служба Радио Свобода.

Борисевич задержали в четверг вечером. По словам дочери, журналистка вышла из дома в магазин и вскоре вернулась в сопровождении неизвестных в масках. В квартире прошёл обыск, был изъят ноутбук. После этого Борисевич увезли, не сказав куда.

Незадолго до задержания журналистки стало известно, что белорусская Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту передачи в СМИ информации о медицинском освидетельствовании Бондаренко. Он умер в больнице скорой помощи после избиения провластными активистами в масках и задержания. В реанимацию минчанина доставили из отделения милиции. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму, отёк мозга, ушибы и ссадины.

Tut.by уточняет, что по делу о разглашении медтайны проходит один из врачей. По данным прокуратуры, он вступил в сговор с представителем интернет-ресурса без служебной необходимости и представил недостоверную информацию. Медику грозит наказание до трёх лет лишения свободы.