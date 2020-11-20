В России очередной максимум новых заражений COVID - более 24 тысяч

За последние сутки в России (включая аннексированный Крым) выявлено 24 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый максимум с начала пандемии. Накануне число заболевших впервые превысило 23 тысячи.



Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло почти двух миллионов 40 тысяч. Прямо сейчас в стране болеют 453 тысячи человек с коронавирусной инфекцией.



Наибольшее число новых заражений за последние сутки выявлено в Москве и Санкт-Петербурге, где зафиксированы новые максимумы - 6902 и 2394 случаев - соответственно.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса , в России уже пятый день подряд умирают более 400 пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки умер 461 человек, всего с начала пандемии зафиксировано более 35 тысяч летальных исходов. Выздоровели за последние сутки 24 758 человек.

Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 приближается к 57 миллионам. Больше всего заболевших в США – свыше 11 миллионов.