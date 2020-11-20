Азербайджанские военные спустя 27 лет вернулись в Агдам

Азербайджанские военные в пятницу 20 ноября вошли в город Агдам, который более 25 лет находился под контролем самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, поддерживаемой Арменией.

В сообщении министерства обороны Азербайджана говорится, что военные вошли в Агдамский район в соответствии с ранее заключёнными договорённостями о перемирии в зоне нагорно-карабахского конфликта.

По соглашению лидеров Армении, Азербайджана и России, Агдамский район должен быть передан азербайджанской стороне к 20 ноября - то есть, договорённости были соблюдены. Армянские военные и гражданское население покинули район.

В СМИ и соцсетях публикуются фото азербайджанских военных в Агдаме.

Город расположен не на территории Нагорного Карабаха, а к востоку от неё. В советские времена его население превышало 20 тысяч человек, большинство составляли азербайджанцы. Наиболее известным его предприятием был Агдамский коньячный завод, производивший, в частности, портвейн "Агдам". Армянские силы заняли город в 1993 году. Азербайджанское население его покинуло, город был сильно разрушен. В последнее время в нём жили лишь несколько сот человек. В обращении к нации в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал восстановить город и обеспечить возвращение беженцев.

По ряду сообщений, в Агдаме может быть размещён совместный российско-турецкий центр по контролю за соблюдением перемирия, однако это пока не подтверждено.