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Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Президент России упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Соответствующий указ Владимира Путина опубликован в пятницу, 20 ноября.

Функции агентств переданы министерству цифрового развития. Решение принято в целях совершенствования государственного управления, говорится в указе.

В Минцифры заявили, что сотрудники упразднённых Роспечати и Россвязи смогут продолжать работать в министерстве. При этом ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что в рамках оптимизации штат центральных аппаратов будет сокращён на пять процентов.

Роспечать и Россвязи была созданы в 2004 году как исполнительные органы власти.

  • Роспечать организовывала взаимодействие между государством и СМИ, а также книжной сферой. Агентство стояло у истоков Премии Рунета, ТЭФИ-Регион, устраивало книжные ярмарки в России и за рубежом.
  • Россвязь, в частности, отвечала за оказание госуслуг и федеральных целевых программ в сфере связи и информатизации. Агентство являлось единственным в России эмитентом почтовых марок и других госзнаков почтовой оплаты.
  • Агентство Роспечать не имеет отношения к одноимённой сети распространения печатной прессы.

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