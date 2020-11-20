Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Президент России упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Соответствующий указ Владимира Путина опубликован в пятницу, 20 ноября.

Функции агентств переданы министерству цифрового развития. Решение принято в целях совершенствования государственного управления, говорится в указе.

В Минцифры заявили, что сотрудники упразднённых Роспечати и Россвязи смогут продолжать работать в министерстве. При этом ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что в рамках оптимизации штат центральных аппаратов будет сокращён на пять процентов.

Роспечать и Россвязи была созданы в 2004 году как исполнительные органы власти.