"Видимость возмездия". В Сети обсуждают дело Михаила Меня

Аудитор Счетной палаты и бывший глава Министерства строительства Михаил Мень был задержан 18 ноября по обвинению в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 год. Задержания чиновников не так уж часто вызывают в соцсетях широкий резонанс, но этот случай оказался особенным. Многие не верят в виновность Михаила Меня - не в последнюю очередь благодаря тому, что на него падает отсвет личности его отца, священника Александра Меня.
Слушайте, че-то мне - пожалуй, впервые - не верится в воровство чиновника. Я про Михаила Меня, который, по версии следствия, стырил 700 млн, будучи Ивановским губернатором.
Я с ним общался когда-то давно, и гражданин прям вообще не произвел впечатления ворюги. Хотя это, конечно, слабый аргумент. Да и Ильф с Петровым прекрасно описали типаж застенчивого коррупционера.
А вот быть сыном о. Александра Меня, не быть идиотом - и воровать в таких масштабах - вот в это очень сложно поверить. Ну, то есть, надо быть совсем уж безбашенным подонком, чтобы так изгадить и свою жизнь, и память отца - а Михаила Александровича трудно назвать подонком.
С большой долей вероятности, там речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств - деньги выделили, скажем, на школы, а их пустили на больницы. Это разные бюджетные статьи, и это тоже должностное преступление, но это не воровство.
В общем, поймал себя на этой странной мысли, что впервые сочувствую задержанному за коррупцию чиновнику.
Всплыли и другие яркие детали биографии Михаила Меня - в детстве он сыграл Дениску в фильме "Денискины рассказы", а вплоть до недавних пор играл в рок-группе.
Некоторые блогеры считают, что аресты чиновников в последнее время участились - особенно почему-то рьяно взялись за глав регионов, нынешних и бывших.
Михаил Мень станет 18-м главой региона, задержанным/арестованным за время путинского правления (не считая тех, против которых возбуждались уголовные дела без заключения под стражу). Ниже полный список репрессированных губернаторов:
18 ноября 2020 - Совет Федерации разрешил задержать и привлечь в качестве обвиняемого Михаила Меня, губернатора Ивановской области в 2005-2013 гг.
9 июля 2020 - задержан Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края с 2018 г.
1 июня 2019 - задержан Павел Коньков, губернатор Ивановской области в 2013-2017 гг.
28 марта 2019 - задержан Виктор Ишаев, губернатор Хабаровского края в 1991-2009 гг.
24 мая 2017 - заочно арестован Михаил Юревич, губернатор Челябинской области в 2010-2014 гг.
4 апреля 2017 - задержан Александр Соловьев, глава Удмуртии в 2014-2017 гг.
13 апреля 2017 - задержан Леонид Маркелов, глава Марий Эл в 2001-2017 гг.
6 октября 2016 года арестован Владимир Торопов, глава Коми в 2002-2010 гг.
24 июня 2016 - задержан Никита Белых, губернатор Кировской области в 2009-2016 гг.
19 ноября 2015 года - арестован Николай Денин, губернатор Брянской области в 2004-2014 гг.
24 сентября 2015 года - задержан Андрей Нелидов, глава Карелии в 2010-2012 гг.
19 сентября 2015 - задержан Вячеслав Гайзер, глава Коми в 2010-2015 гг.
4 марта 2015 - задержан Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской области в 2007-2015 гг.
19 марта 2014 - задержан Василий Юрченко, губернатор Новосибирской области в 2010-2014 гг.
5 сентября 2011 - арестован Вячеслав Дудка, губернатор Тульской области в 2005-2011 гг.
21 августа 2011 - задержан Михаил Машковцев, губернатор Камчатской области в 2000-2007 гг.
23 мая 2006 - арестован Алексей Баринов, глава Ненецкого автономного округа в 2005-2006 гг.
11 ноября 2005 - к пяти годам лишения свободы приговорен Владимир Платов, губернатор Тверской области в 1995-2003 годах.
Наезд на Меня по эпизоду почти десятилетней давности очень похож на заказ... Может, он, будучи аудитором Счетной палаты, наступил на какой-нибудь влиятельный хвост?
В околополитических телеграм-каналах популярна и версия, что уголовное дело на Михаила Меня - косвенный "подкоп" под Дмитрия Медведева.
Арест Меня - серьезный удар по группе Медведева и старт «горячей стадии» трансфера власти. Меня арестовывают по довольно старому делу, т.к. губернатором Ивановской области он был в период с 2005 по 2013 гг. (показания дал другой экс-губернатор Коньков, который при Мене был вице-губернатором), но в реальности за период руководства Менем Минстроя с 2014 по 2017 гг., уголовных дел можно было бы завести гораздо больше. Поэтому «ивановское» дело, напрямую связанное со сближением семьей экс-президента Медведева (как раз тогда строилась его резиденция в Плесе), скорее всего, выбрано не случайно. Во-первых, срок давности по статье хищение установлены в 6 – 10 лет, а поскольку Мень ушел из региона 7 лет назад, он находится в пограничном состоянии, в случае чего можно часть обвинений снять, а по каким-то – смягчить статью. Другое дело, его карьера в Минстрое, к примеру, программа «Ипотека с господдержкой». Возможно, что дело как раз связано с грядущим переделом сферы строительного рынка, уходом с поста министра Якушева и приходом на эту должность Ирека Файзуллина из группы Хуснуллина. В любо случае, арест Меня – ключевое событие, так как он один из старейших российских политиков, близкий к группе экс-президента Медведева, завязанный не только на Ивановскую, но и Московскую область и Москву (где он в свое время трудился вице-губернатором и вице-мэром), а так же влиятельный человек в строительной отрасли. Похоже, что «горячая стадия» трансфера власти стартовала одновременно с политическим сезоном 2021.
Мень - как лидер антипутинской коалиции? Коллеги, вы совсем того из-за короны?
Еще одна популярная теория - Меня преследуют за то, что он занимался темой мусора.
А кто-нибудь анализировал уже версии уголовного преследования Михаила Меня? Я пытался найти комментарии главы Счетной палаты Алексея Кудрина, обычно довольно активного в публичном пространстве, но твиттер его с 15 ноября молчит. А Мень его непосредственный подчиненный.
Понятно, что внезапно вынутые почти 10-летней давности события, имеют более свежие причины.
Полез я на сайт Счетной палаты почитать про обвиненного в растрате аудитора и обнаружил, что Михаил Мень в рамках Палаты занимался темой мусора (!) и мусорной реформы. И очень критичен в своих оценках.
Слил его прямо на заседании Совета Федерации (как с Арашуковым, помните?) генеральный прокурор Игорь Краснов.
А мусорными королями в стране являются Чемезов, Ковальчуки и сыновья бывшего генпрокурора Юрия Чайки.
Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора России. Его компания «Хартия» стала оператором по обращению с отходами в Тульской, Ярославской, Владимирской, Московской областях и в нескольких округах Москвы. Жители этих регионов России заплатят «Хартии» в течение ближайших 10 лет более 107 миллиардов рублей за вывоз мусора. Сегодня отец Чайки — представитель Владимира Путина в Северо-Кавказском Федеральном округе.
О, подождите, не может быть! Но вряд ли же так совпало, что Мень копает под мусорную реформу, на которой зарабатывают дети бывшего генпрокурора, а нынешний глава генпрокуратуры внезапно обнаруживает у Михаила Меня криминал столетней давности. Наверное, всё сложнее, но хотелось бы почитать.
Задержание аудитора счетной палаты Михаила Меня по подозрению в махинациях девятилетней давности с самого начала казалось каким-то странным делом. Неочевидная мишень для борцов с коррупцией, да и дело уже покрылось пылью, вот-вот выйдет срок давности. Версий было много: то ли новая атака на либералов (Мень считается либералом) и лично на Кудрина (главу Счетной палаты), то ли сразу на Медведева (Мень — министр его правительства и экс-губернатор Ивановской области, а Ивановская область — это знаменитый Плес, домик с уточкой).
Но пока наиболее убедительной выглядит банальная версия элитной разборки вокруг мусорных денег: Мень как аудитор счетной палаты критиковал ход мусорной реформы в своем отчете, затронув интересы зятя главы Росгвардии Золотова и Сергея Чемезова. За что и получил предупреждение. То, что это именно предупреждение, а не расправа, стало ясно, когда суд сегодня применил к задержанному очень мягкую меру пресечения: запрет определенных действий (нельзя выходить из дома больше чем на два часа и пользоваться интернетом). Вполне может быть, что Мень отделается легким испугом, дело скоро развалится, но аудитор навсегда запомнит, что есть люди и темы, которыми лучше не интересоваться.
Но если все так — это очень характерный штрих в картине современной российской власти. Получается, под угрозой не только критикующие коррумпированный режим оппозиционеры, но и внутренние борцы с коррупцией, которых вроде как сам режим и уполномочил на эту работу. Ведь это главная задача аудитора. И для того, чтобы влиятельные коррупционеры не могли с ним расправиться, аудитору дана неприкосновенность. Но если Совфед неприкосновенность снимает, значит, об этом попросили очень высоко в Кремле. Если принять версию, то это наглядный пример того, как реальное влияние коррупционеров перевесило интересы государства по борьбе с коррупцией.
А некоторые блогеры просто иронизируют.
Между тем жителям Ивановской области есть в чем упрекнуть бывшего губернатора.
Не стоит заблуждаться насчет Михаила Александровича. Мужчина он со всех сторон видный конечно, и впечатлять очень даже умеет. Однако в Ивановской области чуть ли не всенародные празднования случились, когда он ушёл из региона.
Я живу в Иваново, мы не могли поверить, что заберут Михаила Меня. Когда услышали новость о его аресте, ликовали всем домом. За время своего губернаторства Мень окончательно уничтожил и город и область.
О злоупотреблениях Меня пишет активист Общества по охране памятников истории и культуры Евгений Соседов:
Когда хороших новостей нет, то радуют лишь аресты чиновников, хоть какое-то развлечение. В эти дни у подмосковных активистов приподнятое настроение: вчера Куракин, сегодня Мень. Можно замерять любовь народа к власти.
Задержали Меня прямо в его доме в Архангельском, в знаменитом совминовском поселке, где была дача Косыгина, а теперь живут вперемешку министры и бандиты, всем нравится жить под сенью двухсотлетних сосен и с видом на Лохин остров.
О том как Мень, Греф и Козак оформляли там себе сотки писала "Новая Газета" еще в 2009 году.
https://novayagazeta.ru/articles/2009/03/24/43437-lyudi-stoyaschie-osobnyakom
В поселке уже несколько дворцов стоят пустые - из них по очереди забирают хозяев, чья работа, как правило, связана с государственной службой (хочется, чтобы забрали всех).
Символично, что именно с Михаила Меня начался дербан Архангельского. В 2001 году он возглавил Межведомственную комиссию по земельным отношениям Московской области, создав коррупционную схему распила заповедных земель. Собственно благодаря ему стало возможно строительство десятков дач в Архангельской роще, включая ту, в которой его задержали, он же распилил усадебный парк вблизи Воронков, против застройки которого борьба идет до сих пор, он же выделил участок в Староречье (участки принадлежат сейчас структурам Вексельберга).
В бытность министром строительства он сделал своей правой рукой главбандита Ставицкого, погромившего Звенигород, а в Сергиевом Посаде вместе со своим напарником Пахомовым лоббировал строительство "Сити" и Православного Ватикана.
Понятно, что никогда и никого не посадят за реальные махинации с подмосковной землей, незаконные стройки и уничтожение культурного наследия (слишком крепка здесь круговая порука), а будут предъявлять какие-то другие эпизоды. Также понятно, что на их места приходят еще хуже, но пусть хотя бы такая видимость справедливого возмездия.
Да, в России надо жить долго - до всего доживешь.
Неприглядные истории с участием бывшего губернатора Ивановской области, а до того - заместителя Юрия Лужкова, вспоминают и журналисты.
Читаю новости о задержании Михаила Меня в качестве обвиняемого по делу о хищении. Это, конечно, впечатляет. С Михаилом Менем я сделала самое позорное интервью в своей жизни.
В 2015 году я готовила для "Правмира" материалы об отце Александре к 25-тилетию его убийства. Ездила к его вдове Наталье Фёдоровне в Семхоз и т.п.
Ну и договорилась с пресс-службой его сына, Михаила, который тогда был министром ЖКХ. Самое интересное, конечно, было именно то, что он - сын одного из самых свободных и независимых интеллектуалов советского времени, совершенно невероятного для той эпохи настоящего апостола в прям древнехристианском смысле, не просто занялся политикой, а встал в строй госчиновников и успешно сделал такую карьеру.
Они несколько месяцев тянули, потом потребовали согласовать список вопросов, потом вычеркнули все вопросы, кроме тех, что касались его отца и детства (я честно пыталась вписать и ЖКХ, и социальную справедливость, и как он дошёл до жизни такой, и политические вещи - нет), я всё равно пришла. Поработала подставкой под диктофон. Он был очень любезен. Я даже ввернула-таки пару вопросов, не согласованных заранее. Потом они утверждали текст. И выкинули опять же всё, что выходило за рамки семейной истории. Вспоминаю до сих пор как какой-то жуткий профессиональный провал. Лучше никаких интервью, чем такие.
у, я тоже ходила к нему на бесславное интервью, только он еще в мэрии у Лужкова работал. на все конкретные вопросы он отвечал что-то вроде "я точных цифр не помню, но я попрошу секретаря подготовить вам справочку". но над головой у него вместо портретов путина и лужкова висел портрет отца.
Когда я слышу имя задержанного сегодня Михаила Меня, я всегда вспоминаю одну и ту же историю из 2000-х. Человек из Иваново рассказал, что когда того (доселе вице-губера Московской области, потом заммэра Москвы) в 2005-м назначили губернатором, местный журналист (или даже главред) написал о каких то его первых шагах что-то критическое. Ну, как привыкли писать в 1990е. Его вызвали "на ковер" к новому губернатору и прям в кабинете и избили - помощнички Меня.
Больше он ничего такого уже не писал. А по областной политтусовке пошёл гул: "Москвичи заехали". Тогда такие нравы подмосковного госбандитизма в тихой русской провинции были ещё в новость.
Было дело. 15 марта 2006 г. В. Рахманьков, редактор газеты, пришел на встречу с пресс-секретарем губернатора Ивановской области Михаила Меня А.Ю. Парновым. В кабинете пресс-секретаря журналист встретил неизвестного человека, который несколько раз ударил В. Рахманькова в область солнечного сплетения и потребовал признаться, "кто заказал статью "Режим отжима"" (в которой содержится критика губернатора).
После того, как В. Рахманьков написал расписку, неизвестный сказал, что "он надеется на дальнейшее сотрудничество и чтобы я передал своим коллегам, что "если кто будет писать про губернатора Ивановской области Михаила Меня плохо, то с каждым произойдет то же самое, что и со мной"".
https://www.sova-center.ru/democracy/news/practice/freedom-speech/2006/03/d7621/
Не удивлен появлением уголовного дела на Меня Александр Кынев:
Что такое политика в Москве и Московской области, где главные ресурсы — это земля и недвижимость? Серьезно заниматься политикой в этом регионе, не имея связей с различными специфическими структурами, невозможно. В конце 90-х я работал во фракции «Яблоко», и когда по тем или иным делам нужно было идти на этаж, где был кабинет Меня, навстречу тебе шли люди, напоминающие «братков». И всем было предельно понятно, какой это был круг общения и что это были за люди. Поэтому меня произошедшее не удивляет. Меня удивляет другое — как такой человек мог столько времени находиться в федеральной элите.
В общем, пословица про яблочко, которое вроде бы должно падать не слишком далеко от яблоньки, в этом случае дала сбой, констатируют комментаторы. Похоже, в этом случае скорее подходит другая пословица - "Ворон ворону глаз не выклюет": из-под стражи Михаила Меня освободили уже на следующий день. Домашний арест он будет отбывать в загородном доме с правом ежедневно гулять по территории (правда, не более двух часов). Кроме того, ему запрещено пользоваться интернетом.
Дело Михаила Меня стремительно повернуло явно не туда, куда рассчитывала ещё вчера Генеральная прокуратура. В качестве меры пресечения избран даже не домашний арест, а куда более мягкий «запрет определенных действий», а после уверенного доклада в Совете Федерации следствие внезапно потеряло уверенность в том, что же именно вменяется Меню: присвоение, растрата или просто хищение. Как говорят в Одессе – «это две большие разницы».
Тем временем, на просторы телеграма подъехала «мусорная аналитика» с версией «мусорных проблем» аудитора Счётной палаты. При этом акцент, в духе почившего «Футляра» и здравствующих «Прачек» и«Немыслей», делается на максимальное упрощение очередного властного пасьянса – раз Мень позволил себе критику в адрес родни «неприкасаемых» глав Росгвардии и Ростеха, то «вы и убили-с», следствие закончено, дело закрыто. И этот поток сознания транслируется именно тогда, когда пнуть по тому или иному поводу Чемезова, Золотова, Усманова и т.д. давным-давно превратилось в чисто спортивную дисциплину на потребу публике. Сегодня разве что Евгений Пригожин и Константин Малофеев не потеряли вкус к малосимпатичным разборкам [между] журналистами. Собаки лают – караван идёт. Обращать внимание на каждый «гав» – лишь продемонстрировать весьма скромные размеры своего «каравана».
Тем более, что и переквалификация Михаила Меня из свидетелей в подозреваемого произошла в результате изменения показаний куда больше похожим на оговор под влиянием обстоятельств непреодолимой силы. И если в ближайшее время найти, где же произошел тот самый форс-мажор, то к Новому Году господину Меню могут хотя бы включить интернет. Делать-то всё равно дома нечего, а так хоть какое-то развлечение.
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