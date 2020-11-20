"Видимость возмездия". В Сети обсуждают дело Михаила Меня

Аудитор Счетной палаты и бывший глава Министерства строительства Михаил Мень был задержан 18 ноября по обвинению в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 год. Задержания чиновников не так уж часто вызывают в соцсетях широкий резонанс, но этот случай оказался особенным. Многие не верят в виновность Михаила Меня - не в последнюю очередь благодаря тому, что на него падает отсвет личности его отца, священника Александра Меня.

Дмитрий Михайлин

Слушайте, че-то мне - пожалуй, впервые - не верится в воровство чиновника. Я про Михаила Меня, который, по версии следствия, стырил 700 млн, будучи Ивановским губернатором.

Я с ним общался когда-то давно, и гражданин прям вообще не произвел впечатления ворюги. Хотя это, конечно, слабый аргумент. Да и Ильф с Петровым прекрасно описали типаж застенчивого коррупционера.

А вот быть сыном о. Александра Меня, не быть идиотом - и воровать в таких масштабах - вот в это очень сложно поверить. Ну, то есть, надо быть совсем уж безбашенным подонком, чтобы так изгадить и свою жизнь, и память отца - а Михаила Александровича трудно назвать подонком.

С большой долей вероятности, там речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств - деньги выделили, скажем, на школы, а их пустили на больницы. Это разные бюджетные статьи, и это тоже должностное преступление, но это не воровство.

В общем, поймал себя на этой странной мысли, что впервые сочувствую задержанному за коррупцию чиновнику.

Всплыли и другие яркие детали биографии Михаила Меня - в детстве он сыграл Дениску в фильме "Денискины рассказы", а вплоть до недавних пор играл в рок-группе.

Некоторые блогеры считают, что аресты чиновников в последнее время участились - особенно почему-то рьяно взялись за глав регионов, нынешних и бывших.

Николай Подосокорский

Михаил Мень станет 18-м главой региона, задержанным/арестованным за время путинского правления (не считая тех, против которых возбуждались уголовные дела без заключения под стражу). Ниже полный список репрессированных губернаторов:

18 ноября 2020 - Совет Федерации разрешил задержать и привлечь в качестве обвиняемого Михаила Меня, губернатора Ивановской области в 2005-2013 гг.

9 июля 2020 - задержан Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края с 2018 г.

1 июня 2019 - задержан Павел Коньков, губернатор Ивановской области в 2013-2017 гг.

28 марта 2019 - задержан Виктор Ишаев, губернатор Хабаровского края в 1991-2009 гг.

24 мая 2017 - заочно арестован Михаил Юревич, губернатор Челябинской области в 2010-2014 гг.

4 апреля 2017 - задержан Александр Соловьев, глава Удмуртии в 2014-2017 гг.

13 апреля 2017 - задержан Леонид Маркелов, глава Марий Эл в 2001-2017 гг.

6 октября 2016 года арестован Владимир Торопов, глава Коми в 2002-2010 гг.

24 июня 2016 - задержан Никита Белых, губернатор Кировской области в 2009-2016 гг.

19 ноября 2015 года - арестован Николай Денин, губернатор Брянской области в 2004-2014 гг.

24 сентября 2015 года - задержан Андрей Нелидов, глава Карелии в 2010-2012 гг.

19 сентября 2015 - задержан Вячеслав Гайзер, глава Коми в 2010-2015 гг.

4 марта 2015 - задержан Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской области в 2007-2015 гг.

19 марта 2014 - задержан Василий Юрченко, губернатор Новосибирской области в 2010-2014 гг.

5 сентября 2011 - арестован Вячеслав Дудка, губернатор Тульской области в 2005-2011 гг.

21 августа 2011 - задержан Михаил Машковцев, губернатор Камчатской области в 2000-2007 гг.

23 мая 2006 - арестован Алексей Баринов, глава Ненецкого автономного округа в 2005-2006 гг.

11 ноября 2005 - к пяти годам лишения свободы приговорен Владимир Платов, губернатор Тверской области в 1995-2003 годах.

Александр Рыклин

Наезд на Меня по эпизоду почти десятилетней давности очень похож на заказ... Может, он, будучи аудитором Счетной палаты, наступил на какой-нибудь влиятельный хвост?

В околополитических телеграм-каналах популярна и версия, что уголовное дело на Михаила Меня - косвенный "подкоп" под Дмитрия Медведева.

The Гращенков

Арест Меня - серьезный удар по группе Медведева и старт «горячей стадии» трансфера власти. Меня арестовывают по довольно старому делу, т.к. губернатором Ивановской области он был в период с 2005 по 2013 гг. (показания дал другой экс-губернатор Коньков, который при Мене был вице-губернатором), но в реальности за период руководства Менем Минстроя с 2014 по 2017 гг., уголовных дел можно было бы завести гораздо больше. Поэтому «ивановское» дело, напрямую связанное со сближением семьей экс-президента Медведева (как раз тогда строилась его резиденция в Плесе), скорее всего, выбрано не случайно. Во-первых, срок давности по статье хищение установлены в 6 – 10 лет, а поскольку Мень ушел из региона 7 лет назад, он находится в пограничном состоянии, в случае чего можно часть обвинений снять, а по каким-то – смягчить статью. Другое дело, его карьера в Минстрое, к примеру, программа «Ипотека с господдержкой». Возможно, что дело как раз связано с грядущим переделом сферы строительного рынка, уходом с поста министра Якушева и приходом на эту должность Ирека Файзуллина из группы Хуснуллина. В любо случае, арест Меня – ключевое событие, так как он один из старейших российских политиков, близкий к группе экс-президента Медведева, завязанный не только на Ивановскую, но и Московскую область и Москву (где он в свое время трудился вице-губернатором и вице-мэром), а так же влиятельный человек в строительной отрасли. Похоже, что «горячая стадия» трансфера власти стартовала одновременно с политическим сезоном 2021.

Политджойстик

Мень - как лидер антипутинской коалиции? Коллеги, вы совсем того из-за короны?

Еще одна популярная теория - Меня преследуют за то, что он занимался темой мусора.

Павел Чиков

А кто-нибудь анализировал уже версии уголовного преследования Михаила Меня? Я пытался найти комментарии главы Счетной палаты Алексея Кудрина, обычно довольно активного в публичном пространстве, но твиттер его с 15 ноября молчит. А Мень его непосредственный подчиненный.



Понятно, что внезапно вынутые почти 10-летней давности события, имеют более свежие причины.



Полез я на сайт Счетной палаты почитать про обвиненного в растрате аудитора и обнаружил, что Михаил Мень в рамках Палаты занимался темой мусора (!) и мусорной реформы. И очень критичен в своих оценках.



Слил его прямо на заседании Совета Федерации (как с Арашуковым, помните?) генеральный прокурор Игорь Краснов.



А мусорными королями в стране являются Чемезов, Ковальчуки и сыновья бывшего генпрокурора Юрия Чайки.



Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора России. Его компания «Хартия» стала оператором по обращению с отходами в Тульской, Ярославской, Владимирской, Московской областях и в нескольких округах Москвы. Жители этих регионов России заплатят «Хартии» в течение ближайших 10 лет более 107 миллиардов рублей за вывоз мусора. Сегодня отец Чайки — представитель Владимира Путина в Северо-Кавказском Федеральном округе.



О, подождите, не может быть! Но вряд ли же так совпало, что Мень копает под мусорную реформу, на которой зарабатывают дети бывшего генпрокурора, а нынешний глава генпрокуратуры внезапно обнаруживает у Михаила Меня криминал столетней давности. Наверное, всё сложнее, но хотелось бы почитать.

Дмитрий Колезев

Задержание аудитора счетной палаты Михаила Меня по подозрению в махинациях девятилетней давности с самого начала казалось каким-то странным делом. Неочевидная мишень для борцов с коррупцией, да и дело уже покрылось пылью, вот-вот выйдет срок давности. Версий было много: то ли новая атака на либералов (Мень считается либералом) и лично на Кудрина (главу Счетной палаты), то ли сразу на Медведева (Мень — министр его правительства и экс-губернатор Ивановской области, а Ивановская область — это знаменитый Плес, домик с уточкой).



Но пока наиболее убедительной выглядит банальная версия элитной разборки вокруг мусорных денег: Мень как аудитор счетной палаты критиковал ход мусорной реформы в своем отчете, затронув интересы зятя главы Росгвардии Золотова и Сергея Чемезова. За что и получил предупреждение. То, что это именно предупреждение, а не расправа, стало ясно, когда суд сегодня применил к задержанному очень мягкую меру пресечения: запрет определенных действий (нельзя выходить из дома больше чем на два часа и пользоваться интернетом). Вполне может быть, что Мень отделается легким испугом, дело скоро развалится, но аудитор навсегда запомнит, что есть люди и темы, которыми лучше не интересоваться.



Но если все так — это очень характерный штрих в картине современной российской власти. Получается, под угрозой не только критикующие коррумпированный режим оппозиционеры, но и внутренние борцы с коррупцией, которых вроде как сам режим и уполномочил на эту работу. Ведь это главная задача аудитора. И для того, чтобы влиятельные коррупционеры не могли с ним расправиться, аудитору дана неприкосновенность. Но если Совфед неприкосновенность снимает, значит, об этом попросили очень высоко в Кремле. Если принять версию, то это наглядный пример того, как реальное влияние коррупционеров перевесило интересы государства по борьбе с коррупцией.

А некоторые блогеры просто иронизируют.

Между тем жителям Ивановской области есть в чем упрекнуть бывшего губернатора.

Роман Круглов

Не стоит заблуждаться насчет Михаила Александровича. Мужчина он со всех сторон видный конечно, и впечатлять очень даже умеет. Однако в Ивановской области чуть ли не всенародные празднования случились, когда он ушёл из региона.

Ольга Непомнящая

Я живу в Иваново, мы не могли поверить, что заберут Михаила Меня. Когда услышали новость о его аресте, ликовали всем домом. За время своего губернаторства Мень окончательно уничтожил и город и область.

О злоупотреблениях Меня пишет активист Общества по охране памятников истории и культуры ​Евгений Соседов:

Когда хороших новостей нет, то радуют лишь аресты чиновников, хоть какое-то развлечение. В эти дни у подмосковных активистов приподнятое настроение: вчера Куракин, сегодня Мень. Можно замерять любовь народа к власти.

Задержали Меня прямо в его доме в Архангельском, в знаменитом совминовском поселке, где была дача Косыгина, а теперь живут вперемешку министры и бандиты, всем нравится жить под сенью двухсотлетних сосен и с видом на Лохин остров.

О том как Мень, Греф и Козак оформляли там себе сотки писала "Новая Газета" еще в 2009 году.

https://novayagazeta.ru/articles/2009/03/24/43437-lyudi-stoyaschie-osobnyakom

В поселке уже несколько дворцов стоят пустые - из них по очереди забирают хозяев, чья работа, как правило, связана с государственной службой (хочется, чтобы забрали всех).

Символично, что именно с Михаила Меня начался дербан Архангельского. В 2001 году он возглавил Межведомственную комиссию по земельным отношениям Московской области, создав коррупционную схему распила заповедных земель. Собственно благодаря ему стало возможно строительство десятков дач в Архангельской роще, включая ту, в которой его задержали, он же распилил усадебный парк вблизи Воронков, против застройки которого борьба идет до сих пор, он же выделил участок в Староречье (участки принадлежат сейчас структурам Вексельберга).

В бытность министром строительства он сделал своей правой рукой главбандита Ставицкого, погромившего Звенигород, а в Сергиевом Посаде вместе со своим напарником Пахомовым лоббировал строительство "Сити" и Православного Ватикана.

Понятно, что никогда и никого не посадят за реальные махинации с подмосковной землей, незаконные стройки и уничтожение культурного наследия (слишком крепка здесь круговая порука), а будут предъявлять какие-то другие эпизоды. Также понятно, что на их места приходят еще хуже, но пусть хотя бы такая видимость справедливого возмездия.

Да, в России надо жить долго - до всего доживешь.

Неприглядные истории с участием бывшего губернатора Ивановской области, а до того - заместителя Юрия Лужкова, вспоминают и журналисты.

Ксения Лученко

Читаю новости о задержании Михаила Меня в качестве обвиняемого по делу о хищении. Это, конечно, впечатляет. С Михаилом Менем я сделала самое позорное интервью в своей жизни.

В 2015 году я готовила для "Правмира" материалы об отце Александре к 25-тилетию его убийства. Ездила к его вдове Наталье Фёдоровне в Семхоз и т.п.

Ну и договорилась с пресс-службой его сына, Михаила, который тогда был министром ЖКХ. Самое интересное, конечно, было именно то, что он - сын одного из самых свободных и независимых интеллектуалов советского времени, совершенно невероятного для той эпохи настоящего апостола в прям древнехристианском смысле, не просто занялся политикой, а встал в строй госчиновников и успешно сделал такую карьеру.

Они несколько месяцев тянули, потом потребовали согласовать список вопросов, потом вычеркнули все вопросы, кроме тех, что касались его отца и детства (я честно пыталась вписать и ЖКХ, и социальную справедливость, и как он дошёл до жизни такой, и политические вещи - нет), я всё равно пришла. Поработала подставкой под диктофон. Он был очень любезен. Я даже ввернула-таки пару вопросов, не согласованных заранее. Потом они утверждали текст. И выкинули опять же всё, что выходило за рамки семейной истории. Вспоминаю до сих пор как какой-то жуткий профессиональный провал. Лучше никаких интервью, чем такие.

Маша Железнова

у, я тоже ходила к нему на бесславное интервью, только он еще в мэрии у Лужкова работал. на все конкретные вопросы он отвечал что-то вроде "я точных цифр не помню, но я попрошу секретаря подготовить вам справочку". но над головой у него вместо портретов путина и лужкова висел портрет отца.

Николай Митрохин

Когда я слышу имя задержанного сегодня Михаила Меня, я всегда вспоминаю одну и ту же историю из 2000-х. Человек из Иваново рассказал, что когда того (доселе вице-губера Московской области, потом заммэра Москвы) в 2005-м назначили губернатором, местный журналист (или даже главред) написал о каких то его первых шагах что-то критическое. Ну, как привыкли писать в 1990е. Его вызвали "на ковер" к новому губернатору и прям в кабинете и избили - помощнички Меня.

Больше он ничего такого уже не писал. А по областной политтусовке пошёл гул: "Москвичи заехали". Тогда такие нравы подмосковного госбандитизма в тихой русской провинции были ещё в новость.

Михаил Соколов

Было дело. 15 марта 2006 г. В. Рахманьков, редактор газеты, пришел на встречу с пресс-секретарем губернатора Ивановской области Михаила Меня А.Ю. Парновым. В кабинете пресс-секретаря журналист встретил неизвестного человека, который несколько раз ударил В. Рахманькова в область солнечного сплетения и потребовал признаться, "кто заказал статью "Режим отжима"" (в которой содержится критика губернатора).

После того, как В. Рахманьков написал расписку, неизвестный сказал, что "он надеется на дальнейшее сотрудничество и чтобы я передал своим коллегам, что "если кто будет писать про губернатора Ивановской области Михаила Меня плохо, то с каждым произойдет то же самое, что и со мной"".​

https://www.sova-center.ru/democracy/news/practice/freedom-speech/2006/03/d7621/

Не удивлен появлением уголовного дела на Меня Александр Кынев:

Что такое политика в Москве и Московской области, где главные ресурсы — это земля и недвижимость? Серьезно заниматься политикой в этом регионе, не имея связей с различными специфическими структурами, невозможно. В конце 90-х я работал во фракции «Яблоко», и когда по тем или иным делам нужно было идти на этаж, где был кабинет Меня, навстречу тебе шли люди, напоминающие «братков». И всем было предельно понятно, какой это был круг общения и что это были за люди. Поэтому меня произошедшее не удивляет. Меня удивляет другое — как такой человек мог столько времени находиться в федеральной элите.

В общем, пословица про яблочко, которое вроде бы должно падать не слишком далеко от яблоньки, в этом случае дала сбой, констатируют комментаторы. Похоже, в этом случае скорее подходит другая пословица - "Ворон ворону глаз не выклюет": из-под стражи Михаила Меня освободили уже на следующий день. Домашний арест он будет отбывать в загородном доме с правом ежедневно гулять по территории (правда, не более двух часов). Кроме того, ему запрещено пользоваться интернетом.

Методичка

Дело Михаила Меня стремительно повернуло явно не туда, куда рассчитывала ещё вчера Генеральная прокуратура. В качестве меры пресечения избран даже не домашний арест, а куда более мягкий «запрет определенных действий», а после уверенного доклада в Совете Федерации следствие внезапно потеряло уверенность в том, что же именно вменяется Меню: присвоение, растрата или просто хищение. Как говорят в Одессе – «это две большие разницы».



Тем временем, на просторы телеграма подъехала «мусорная аналитика» с версией «мусорных проблем» аудитора Счётной палаты. При этом акцент, в духе почившего «Футляра» и здравствующих «Прачек» и«Немыслей», делается на максимальное упрощение очередного властного пасьянса – раз Мень позволил себе критику в адрес родни «неприкасаемых» глав Росгвардии и Ростеха, то «вы и убили-с», следствие закончено, дело закрыто. И этот поток сознания транслируется именно тогда, когда пнуть по тому или иному поводу Чемезова, Золотова, Усманова и т.д. давным-давно превратилось в чисто спортивную дисциплину на потребу публике. Сегодня разве что Евгений Пригожин и Константин Малофеев не потеряли вкус к малосимпатичным разборкам [между] журналистами. Собаки лают – караван идёт. Обращать внимание на каждый «гав» – лишь продемонстрировать весьма скромные размеры своего «каравана».



Тем более, что и переквалификация Михаила Меня из свидетелей в подозреваемого произошла в результате изменения показаний куда больше похожим на оговор под влиянием обстоятельств непреодолимой силы. И если в ближайшее время найти, где же произошел тот самый форс-мажор, то к Новому Году господину Меню могут хотя бы включить интернет. Делать-то всё равно дома нечего, а так хоть какое-то развлечение.