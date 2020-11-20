Крупнейший радиотелескоп Аресибо прекратит работу

Один из крупнейших в мире радиотелескопов обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико прекратит свою работу. Владелец обсерватории – Национальный научный фонд США – намерен демонтировать устройство.

В августе во время тропического шторма от телескопа отоврался вспомогательный трос и повредил зеркало отражателя. Инженеры разрабатывали план ремонта, но через три месяца оторвался и основной трос массой 16 тонн. Дальнейшие работы с телескопом стали невозможны.

Телескоп проработал 57 лет. За это время он обнаружил несколько опасных астероидов и нашёл первую планету за пределами солнечной системы, зарегистрировал быстрые радиовсплески. 16 ноября 1974 года телескоп направил к шаровому звездному скоплению M13 знаменитый радиосигнал "послание Аресибо".

Учёные отмечают, что с потерей радиотелескопа у американских астрофизиков не будет возможности поиска инопланетных радиоволн. Единственно подходящий для таких исследований телескоп находится в Китае.