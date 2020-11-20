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Каждая пятая россиянка потеряла работу в период пандемии

Каждая пятая российская женщина потеряла работу в период пандемии коронавируса, у 61 процента россиянок снизился доход. Об этом говорится в исследовании соцсети "Одноклассники" и исследовательского центра ResearchMe. Результаты будут представлены на образовательном фестивале о гендерной грамотности Moscow FemFest. Документ имеется в распоряжении Радио Свобода.

Среди тех, кто потерял работу в период пандемии, 36 процентов пока её не нашли. Наиболее частая причина, которая мешала трудоустройству или затрудняла его, для женщин в возрасте от 25 до 34 лет — наличие ребенка (22 процента), в группе респонденток старше 45 лет — возраст (49 процентов).

О сложностях при устройстве на работу для женщин после 40-45 лет подтверждают собеседницы Радио Свобода.

В исследовании приняли участие 1603 женщины старше 18 лет.

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