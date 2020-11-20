В Чечне героев Marvel заменили на воевавших с Российской империей

После замечания главы Чечни Рамзана Кадырова в детском центре в городе Курчалой убрали со стен изображения персонажей американских комиксов. Капитана Америку, Человека-паука и Железного человека заменили на известных чеченцев, в том числе участников войны против Российской империи в XVIII-XIX веках - сообщает Кавказ.Реалии.

Во время недавнего визита в Курчалой Кадыров остался недоволен оформлением детских площадок при новом жилом высотном комплексе и приказал заменить изображения героев комиксов Marvel "настоящими героями" .

К его следующему визиту на стенах детского центра были уже нарисованы отец Рамзана Кадырова, покойный Ахмат Кадыров, а также чеченские участники Кавказской войны — шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, Байсангур Беноевский, сообщает РИА Новости.