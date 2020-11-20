РСЕ/РС осуждает действия властей Беларуси против журналистов

Радио Свободная Европа / Радио Свобода осуждает растущее давление властей Беларуси на свободу прессы. Последним проявлением такого давления стал приговор шестерым журналистам Белорусской службы "Радио Свобода". Они осуждены на сроки от 8 до 15 дней лишения свободы за административные нарушения. Это Андрей Шаулюха, Юлия Коцкая, Максим Лаврецкий, Андрей Рябчик, Игорь Карней, Олег Груздилович.



В заявлении исполняющего обязанности президента Радио РСЕ/РС Дэйзи Синделар, в частности, говорится:



"Правительство Беларуси задержало наших журналистов и многих других белорусских репортёров, пытаясь наказать их за то, что они делают свою работу, являясь объективными свидетелями событий в Беларуси. Неблаговидная тактика властей не помешает нам использовать любые возможности для обеспечения народа Беларуси важными новостями, в которых он нуждается - новостями о нарушениях прав человека".

Медиакорпорация Радио Свободная Европа / Радио Свобода опирается на сеть своих корреспондентов, сообщающих точные новости и информацию для аудиории в 41 миллион человек на 27 языках в 23 странах, в которых свобода прессы ограничена или где профессиональная журналистика ещё не вполне развита. РСЕ/РС проводит независимую редакционную политику, получая финансовую поддержку в виде грантов от Конгресса США - через Агентство США по глобальным медиа.