Светлана Алексиевич: "Лукашенко разрушает страну"

Международная пресса цитирует её слова о том, что она вернётся в Беларусь, когда Лукашенко уйдёт с президентского поста. "У меня есть чувство, что моё ожидание не продлится слишком долго. Я не думаю, что Лукашенко сможет подавлять энергию народа бесконечно долго. Его время ушло. Но он уйдёт только если международное сообщество нам поможет".

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, находящаяся в Берлине на лечении, ответила на вопросы немецкого журнала "Шпигель". Предлагаем несколько фрагментов этой публикации.

Светлана Алексиевич долгое время молчала, пишет "Шпигель", предваряя публикацию интервью. В конце сентября она покинула Беларусь, чтобы пройти курс лечения в Берлине. Здесь её посещали члены правительства и бундестага. Но она не давала никаких интервью. Когда же, на минувшей неделе, разлетелась новость о том, что молодой человек, избитый в Минске сотрудниками органов безопасности, скончался, Алексиевич решила громко заявить о своём отношении к режиму Лукашенко.

Алексиевич, в свои 72 года, глубоко обеспокоена будущим своей страны. Она говорит, что каждое утро получает электронные письма, которые заставляют её плакать. Некоторые из них она показала корреспонденту "Шпигеля". На фотографиях - шокирующие изображения тел и рук со следами увечий. Это фотографии узников белорусских тюрем.

- Как долго вы собираетесь оставаться в Берлине?

- До тех пор, пока Лукашенко не уйдёт. То, что он делает, это катастрофа. Со дня сфальсифицированных выборов в минувшем августе, в через тюремные камеры прошли 27 тысяч человек: учёные, профессора, обычные люди, рабочие, студенты, люди из всех слоёв общества. Лукашенко разрушает страну.

- Что будет происходить далее?

- Координационный совет оппозиции уже не существует. Его участники были или остаются в тюрьмах, он были высланы из страны или бежали сами - в поисках безопасности. Образовался новый совет. Но имена его членов не называются ради безопасности самих же участников совета.

- Вы говорили ранее о рождении новой нации. Что это за нация, какая она?

- Мы смотрим на Запад. Но нынешние протесты имеют своей целью избавиться от диктатора, а не решать вопрос: кто нам больше нравится? Новая Беларусь, которую мы видели минувшим летом - это демократическая страна. Остальное придёт позднее. (...) Возможно, Россия не позволит нам переориентировать страну на Европу. Но даже это было бы для меня допустимым, потому что это было бы лучше, чем нынешняя ситуация. (...) Лукашенко способен на всё. Я могу себе представить полный распад страны, хаос и гражданскую войну.

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