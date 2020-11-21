Умер профессор МГУ, исследователь русской поэзии Николай Богомолов

В Москве 20 ноября умер литературовед, профессор, заведующий кафедрой литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ Николай Богомолов. Ему было 69 лет.

О смерти Богомолова написала в фейсбуке Ирина Прохорова, главный редактор журнала "Новое литературное обозрение", в редколлегию которого он входил. Как сообщается, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Николай Богомолов - автор статей и монографий, посвящённых истории и теории литературы, в том числе множества трудов о русской поэзии начала XX века. Среди тех, о ком писал Богомолов - Михаил Кузмин, Владислав Ходасевич, Валерий Брюсов, Николай Гумилёв. Богомолов с конца 1980-х годов был составителем множества сборников поэтов Серебряного века, в которых их стихотворения печатались в России после долгого перерыва, иногда - впервые. Был также соавтором библиографических словарей и Большой российской энциклопедии.