В Якутии 7 человек умерли, отравившись антисептиком для рук

В республике Якутия семь человек скончались после того, как отравились антисептиком для обработки рук. Ещё два человека находятся в коме в крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор и Следственный комитет, 18 ноября в селе Томтор Таттинского района Якутии несколько местных жителей купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук". Они выпили это вещество, после чего трое сразу скончались, а остальные в тяжёлом состоянии были госпитализированы в реанимацию больницы в Якутске. За сутки умерли ещё 4 человека.

Экспертиза показала, что в антисептике было 69 процентов смертельно ядовитого метилового спирта.

Антисептик продавался как минимум в двух районах республики, продукция снята с реализации. Также арестована продукция в Свердловской области, где она производится.

"Интерфакс" напоминает, что в августе нынешнего года суд вынес приговор по делу об отравлении спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" для очистки стёкол в Иркутске. В декабре 2016 года от отравления "Боярышником", содержавшим метанол, погибли 76 человек. Приговоры по этому делу - от 7 до 9 лет колонии, виновными были признаны 7 человек.