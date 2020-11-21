Член ОНК: у Фургала обнаружено заболевание лёгких

У арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обнаружено заболевание лёгких, однако точный диагноз врачи установить не могут, поскольку следователь отказал в комплексном обследовании. Об этом рассказала хабаровскому сайту DVHab.ru член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По её словам, по просьбе находящегося в СИЗО Сергея Фургала в минувшую среду ему была сделана компьютерная томография (КТ) лёгких. "В одном из легких найдены патологические изменения, свидетельствующие о заболевании. Его динамика неизвестна. Врачи не могут назвать однозначную причину процесса – для этого необходимо серьезное обследование", – сказала Меркачева.

Фургал был арестован в августе и переправлен в Москву. С поста губернатора его сняли. После этого практически каждый день в Хабаровске проходят акции в защиту бывшего губернатора. Очередная – 134-я по счёту – акция прошла в субботу, по сообщению сайта Сибирь.Реалии, на неё вышли около 300 человек. Акция вновь была не согласована, однако удалось провести и митинг, и шествие. Полицейские активно снимали происходящее на камеры и предупреждали об административной ответственности за проведение митинга.

"ОВД-Инфо" сообщает, что после акции был задержан один из ее участников Владислав Замков.